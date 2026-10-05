Moartă de 20 de ani, a apărut din senin în sala de nașteri

Registrele oficiale din Macedonia de Nord arătau că o tânără de 27 de ani murise în 2006, la doar șapte ani. Femeia tocmai născuse o fetiță.

Situația a ieșit la iveală la înregistrarea nou-născutei, potrivit Sitel. Mama, identificată prin inițialele A.S., a născut pe 8 decembrie 2025, la Spitalul Clinic din Tetovo.

Potrivit Ministerului de Interne al Macedoniei de Nord, Direcția pentru Evidența Populației a sesizat cazul pe 21 ianuarie 2026. În registre, femeia figura ca decedată la 21 octombrie 2006.

Certificatul de deces arată că a murit la Skopje. Asta ar însemna că femeia ar fi „murit” la doar șapte ani. Situația ridică semne serioase de întrebare privind corectitudinea și siguranța registrelor oficiale.

Neoficial, spitalul din Tetovo a trimis corect informațiile către Oficiul Stării Civile după naștere. Abia atunci s-a descoperit că sistemul o arăta pe mamă ca decedată de aproape 20 de ani.

Autoritățile au emis citații

Pe 12 februarie 2026, A.S. s-a prezentat la Centrul de Asistență Socială, împreună cu nou-născuta și cu un bărbat. Nu a prezentat însă niciun act de identitate.

Verificările continuă pentru a stabili cine este, de fapt, femeia. Procurorul a fost informat și a cerut o anchetă amănunțită.

Deocamdată, cazul este tratat ca fals în acte. Anchetatorii vor să afle dacă este vorba de o eroare administrativă sau de folosirea abuzivă a identității unei persoane decedate.

O pistă verifică dacă au fost folosite documentele unei persoane decedate. A doua ia în calcul o greșeală a instituțiilor, care a trecut neobservată ani la rând.