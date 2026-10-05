Prima pagină » Life-Inedit » Moartă de 20 de ani, a apărut din senin în sala de nașteri

Moartă de 20 de ani, a apărut din senin în sala de nașteri

O tânără de 27 de ani a născut o fetiță într-un spital din Macedonia de Nord, însă când funcționarii au vrut să înregistreze bebelușul au descoperit un detaliu uluitor: potrivit registrelor de stare civilă, proaspăta mamă era decedată încă din anul 2006, de la vârsta de șapte ani.
Moartă de 20 de ani, a apărut din senin în sala de nașteri
Andreea Tobias
05 oct. 2026, 10:01, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Registrele oficiale din Macedonia de Nord arătau că o tânără de 27 de ani murise în 2006, la doar șapte ani. Femeia tocmai născuse o fetiță.

Situația a ieșit la iveală la înregistrarea nou-născutei, potrivit Sitel. Mama, identificată prin inițialele A.S., a născut pe 8 decembrie 2025, la Spitalul Clinic din Tetovo.

Potrivit Ministerului de Interne al Macedoniei de Nord, Direcția pentru Evidența Populației a sesizat cazul pe 21 ianuarie 2026. În registre, femeia figura ca decedată la 21 octombrie 2006.

Certificatul de deces arată că a murit la Skopje. Asta ar însemna că femeia ar fi „murit” la doar șapte ani. Situația ridică semne serioase de întrebare privind corectitudinea și siguranța registrelor oficiale.

Neoficial, spitalul din Tetovo a trimis corect informațiile către Oficiul Stării Civile după naștere. Abia atunci s-a descoperit că sistemul o arăta pe mamă ca decedată de aproape 20 de ani.

Autoritățile au emis citații

Pe 12 februarie 2026, A.S. s-a prezentat la Centrul de Asistență Socială, împreună cu nou-născuta și cu un bărbat. Nu a prezentat însă niciun act de identitate.

Verificările continuă pentru a stabili cine este, de fapt, femeia. Procurorul a fost informat și a cerut o anchetă amănunțită.

Deocamdată, cazul este tratat ca fals în acte. Anchetatorii vor să afle dacă este vorba de o eroare administrativă sau de folosirea abuzivă a identității unei persoane decedate.

O pistă verifică dacă au fost folosite documentele unei persoane decedate. A doua ia în calcul o greșeală a instituțiilor, care a trecut neobservată ani la rând.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Imagini șocante la Timișoara! Părinții s-au luat la bătaie, în timp ce micile handbaliste strigau disperate
GSP.ro
Autobuzele Otokar de 100 de milioane de euro încep să dispară de pe străzile Bucureștiului. Nici n-au ieșit bine din garanție, că aproape jumătate dintre ele sunt trase pe dreapta, în garajele STB
Gandul
Armata Română mobilizează 10.000 de oameni. Care este motivul
Cancan
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Zeama de la murături este tulbure? Nu te grăbi să arunci borcanul. Ce înseamnă, de fapt, și când trebuie să te îngrijorezi
CSID
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
Promotor