Motivul surprinzător pentru care ai un nivel ridicat de productivitate într-o zi și deloc în următoarea

Un studiu sugerează că a te simți mental ager poate spori semnificativ cât de mult realizezi într-o zi. Cercetătorii au descoperit că, atunci când oamenii gândesc clar și eficient, efectul poate echivala cu aproximativ 40 de minute suplimentare de muncă productivă, potrivit ScienceDaily.

Cercetarea a urmărit participanții timp de 12 săptămâni pentru a înțelege mai bine de ce oamenii se luptă uneori să-și ducă planurile la bun sfârșit.

Rezultatele indică schimbările zilnice ale clarității mentale ca factor cheie. În zilele în care participanții se simțeau mai alerți mental, erau mai predispuși să-și stabilească obiective și să le îndeplinească, fie că era vorba de teme școlare sau de sarcini cotidiene, cum ar fi pregătirea cinei.

Ce înseamnă cu adevărat claritatea mentală

Claritatea mentală se referă la cât de clară, concentrată și eficientă este gândirea unei persoane la un moment dat. Când este ridicată, oamenii tind să se concentreze mai ușor, să ia decizii mai rapide și să ducă sarcinile la bun sfârșit. Când este scăzută, chiar și activitățile simple pot părea dificile.

În loc să compare diferite persoane, echipa de cercetare a urmărit aceleași persoane de-a lungul timpului. Acest lucru le-a permis să observe cum schimbările la nivelul unei singure persoane îi influențau succesul sau dificultățile zilnice.

Participanții, toți studenți universitari, au completat teste zilnice scurte care măsurau cât de repede și de precis puteau gândi. De asemenea, au raportat informații despre obiectivele, productivitatea, starea de spirit, somnul și volumul de muncă. Această abordare detaliată i-a ajutat pe cercetători să coreleze claritatea mentală direct cu rezultatele din viața reală, în loc să se bazeze pe medii generale.

Schimbările zilnice ale creierului modelează succesul și eșecul

Rezultatele au arătat un model clar. În zilele în care studenții erau mai ageri decât de obicei, își îndeplineau mai multe dintre obiective și adesea ținteau mai sus, în special în ceea ce privește munca academică. În zilele în care ageritatea lor mentală scădea, chiar și sarcinile de rutină deveneau mai greu de finalizat.

Aceste efecte au fost constante, indiferent de trăsăturile de personalitate. Calități precum tenacitatea sau autocontrolul au influențat performanța generală, dar nu au împiedicat oamenii să aibă zile mai puțin productive.

Impactul în lumea reală al unei minți ascuțite

Una dintre cele mai frapante descoperiri a fost cât de mult contează agerimea mentală în termeni practici. Analizând performanța cognitivă pe parcursul orelor de lucru, cercetătorii au estimat că a fi peste sau sub nivelul obișnuit de agerime ar putea modifica productivitatea cu aproximativ 30-40 de minute într-o singură zi. Diferența dintre cele mai bune și cele mai proaste zile ar putea totaliza aproximativ 80 de minute de lucru.