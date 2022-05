O excursie la Roma, capitala unui imperiu. 26 de atracţii de văzut pentru cei pasionaţi de istorie

Sunt multe de vizitat în Roma şi nu ştii ce să alegi? RomeSite te poate ghida să vezi 26 de atracţii turistice ale oraşului celor şapte coline.



1. Colosseumul

Atracţia numărul 1 a Romei este Colosseumul, marele amfiteatru care găzduia 65.000 de spectatori pe vremea romanilor. Gladiatori s-au luptat între ei, precum şi cu animale sălbatice în arena Colosseumului. În „ruinele” gigantice ale Colosseumului, puteţi vizita tribunele, arena şi spaţiile subterane ale celui mai mare amfiteatru roman. Din cauza numărului mare de vizitatori, este foarte recomandat să rezervi în avans biletele la Colosseum, care este considerat una dintre cele şapte minuni moderne ale lumii.

2. Fântâna Trevi din Roma

Cea mai faimoasă fântână din Roma şi poate chiar din lume trebuie să fie „Fontana di Trevi”, sau Fântâna Trevi. Această fântână barocă, situată pe Piazza di Trevi, a fost construită în secolul al XVIII-lea. Reperul şi monumentul afişează statuia zeului roman al mării, Neptun, pe carul său. Nicio vizită la Roma nu este completă fără a arunca o monedă în Fântâna Trevi deoarece înseamnă că persoana care aruncă moneda se va „întoarce într-o zi la Roma”.



3. Panteonul

Una dintre cele mai bine întreţinute clădiri din epoca romană este Panteonul. A fost construită de romani ca Templu dedicat tuturor zeităţilor din imperiu, dar a fost dat în folosinţa papei din anul 608, devenind biserică creştină. Actuala biserică are o remarcabilăcupolă mare şi deschisă (ocul). În timpul vacanţei tale în Roma, poţi vizita Panteonul gratuit. Doi regi italieni au fost îngropaţi sub clădire.



4. Bazilica Sf. Petru

Bazilica Sf. Petru, sau „Basilica di San Pietro in Vaticano” este centrul spiritual al creştinităţii şi al Bisericii Catolice, dar şi reşedinţa papei. Bazilica enormă, situată în statul independent al Vaticanului, lângă Piaţa Sf. Petru, a fost construită deasupra mormântului Sfântului Apostol Petru. Bazilica Sf. Petru conţine capodopere precum baldachinul lui Bernini şi „La Pieta” de Michelangelo, dar puteţi vizita şi criptele cu 148 de morminte papale. Planificaţi-vă vizita la Bazilică cu mult înainte, sau probabil veţi sta la coadă pentru o lungă perioadă de timp.



5. Muzeele Vaticanului şi Capela Sixtină

De-a lungul secolelor, papii au adunat o colecţie de artă enormă, variind de la obiecte romane şi relicve religioase până la nenumărate picturi. În Muzeele Vaticanului puteţi vizita 54 de camere bogat decorate şi comori de artă ale bisericii catolice. Punctul culminant pentru mulţi vizitatori este probabil celebra Capela Sixtină.

Capela cu fresce minunate de Michelangelo, care este cunoscută în mare parte drept locul conclavului când este ales un nou papă. Deoarece primeşte atât de mulţi vizitatori, această atracţie are de departe cele mai lungi cozi.. Rezervarea biletelor fără codă este obligatorie dacă nu doriţi să aşteptaţi sub soarele fierbinte mai mult de două ore.





6. Atracţii romane din Forum Romanum şi Palatine

Forumul Romanum a fost centrul vechiului Imperiu Roman. În timpul vizitei dvs. la Forumul Romanum, veţi trece prin săpăturile romane şi prin parcul arheologic plin de temple vechi, arcade, hale de piaţă şi alte clădiri importante construite acolo de diferiţi împăraţi. Lângă forum se află Dealul Palatin, unde veţi găsi săpături ale reşedinţelor imperiale.



7. Piazza Navona

Una dintre cele mai remarcabile pieţe din Roma este Piazza Navona. Îşi datorează forma sa alungită scopului său iniţial ca stadion de atletism roman. Obiectivele interesante din piaţă includ o serie de fântâni, cum ar fi „La Fontana dei Quattro Fiumi” de Bernini, un obelisc interesant, şi puteţi vizita săpăturile vechiului amfiteatru al lui Domiţianus. În plus, Piazza Navona este o piaţă plină de viaţă, cu mulţi artişti de stradă, cafenele şi terase.



8. Treptele Spaniole (Piazza di Spagna)

La poalele bisericii franceze „Trinita dei Monti” se află cele 135 de trepte spaniole. Treptele Spaniole ajung la Piazza di Spagna, unde veţi găsi o fântână distinctă de Pietro Bernini. Treptele Spaniole din secolul al XVIII-lea au devenit un punct fierbinte turistic, iar vârful scărilor oferă o vedere superbă asupra Romei.



9. Galleria & Villa Borghese

Numele „ Vila Borghese ” se referă la cel mai mare şi mai frumos parc din Roma. La un moment dat, această moşie a aparţinut foarte bogatului cardinal Scipione Borghese şi a fost construită în jurul vilei cu acelaşi nume. Din 1903, este în posesia municipiului Roma şi serveşte drept parc public. În parc se găseşte şi „Galleria Borghese”, un muzeu care expune marea colecţie privată de artă. Galeria conţine sculpturi şi picturi ale unor artişti precum Caravaggio, Rubens, Bernini şi Leonardo da Vinci.



10. Bazilica Santa Maria Maggiore

Basilica Papale di Santa Maria Maggiore este una dintre cele patru biserici papale şi cea mai mare biserică din Roma dedicată Sfintei Fecioare. Biserica de pe dealul Esquiline este din secolul al V-lea şi încă mai conţine multe mozaicuri autentice. De asemenea, are un tavan auriu distinctiv. Se spune că sub altar sunt chiar şi bucăţi de lemn din pătuţul lui Isus când s-a născut.





11. Obiective turistice din Trastevere

Pe malul opus al râului Tibru se află vechiul cartier muncitoresc al Romei. Trastevere este un cartier tipic italian, unde te poţi pierde într-un labirint de străzi înguste, poţi vedea case vechi medievale şi poţi vizita numeroasele restaurante şi baruri din zonă.



12. Castelul Sant'Angelo

Iniţial, Castelul Sant'Angelo din secolul al II-lea, sau Castelul Sfântului Înger, a fost un mausoleu pentru împăratul Hadrian. După ce arhanghelul Mihail a apărut aici în 590 şi a pus capăt unei epidemii de ciumă, papa Pius al II-lea a amplasat o statuie mare de bronz dedicată îngerilor deasupra castelului. Castelul Sfântului Înger făcea parte din apărarea Romei şi oferea un loc în care papii se puteau adăposti, deoarece Vaticanul era conectat de acesta printr-un tunel.



13. Monumentul lui Vittorio Emanuele II

Unul dintre cele mai remarcabile repere ale Romei, monumentul primului rege italian Vittorio Emanuelle al II-lea, este situat lângă Piaţa Piazza Venezia. Clădirea este numită şi „ Altara della Patria ” – altarul patriei – şi comemorează unificarea Italiei. Romanii folosesc şi porecle pentru el, cum ar fi „maşină de scris” şi „tort de nuntă”. Clădirea albă colosală conţine şi un muzeu şi mormântul soldatului necunoscut, care este păzit de doi soldaţi.



14. Arcibasilica di San Giovanni in Laterano

Lucrul remarcabil despre arhibasilica Sf. Ioan în Lateran este că „San Giovanni in Laterano” are din punct de vedere tehnic statutul de cea mai importantă biserică din Roma . Este una dintre cele patru bazilici papale şi catedrala diecezei Romei. Biserica cu aspect baroc a fost modificată de multe ori de-a lungul secolului, inclusiv prin adăugarea faţadei distinctive cu statui de Alessandro Galilei.



15. Piazza del Popolo

Piazza del Popolo este o piaţă mare neoclasică din secolul al XIX-lea, destinată iniţial să primească vizitatorii care au intrat în oraş dinspre nord . Obiectivele demne de remarcat din piaţă sunt cele două biserici identice construite una faţă de cealaltă, poarta oraşului „Porta del Popolo”, un obelisc egiptean enorm şi treptele care vă permit să urcaţi dealul Pincio pentru o privelişte minunată.



16. Via Appia Antica & Catacombe

Via Appia Antica (sau Calea Romană Appiană) este unul dintre cele mai vechi drumuri către Roma din epoca romană. Drumul căptuşit cu mulţi chiparoşi a fost iniţial destinat comerţului şi deplasării mai repede a trupelor militare. Drumul era situat chiar în afara zidurilor oraşului, ceea ce însemna că pe marginea sa erau multe catacombe şi monumente funerare. Cel mai bun mod de a vizita Via Appia şi atracţiile sale turistice este cu bicicleta.



17. Domus Aurea

Domus Aurea este „Palatul de Aur” a lui Nero. Din 2014 este posibil să se viziteze rămăşiţele acestui uriaş palat într-un mod foarte frumos; cu un tur ghidat unde poţi vedea şi prin ochelari VR aşa cum arăta uriaşul palat la acea vreme. Turul este disponibil doar sâmbăta şi duminica, deoarece lucrările de restaurare sunt în desfăşurare pentru restul săptămânii.

18. Atracţii şi vizitarea obiectivelor turistice din Roma cu bicicleta

O modalitate uşoară de a descoperi multe dintre reperele Romei este cu bicicleta. Închiriază o bicicletă sau şi mai bine, mergi cu un ghid vorbitor de limba engleză la reperele şi obiectivele turistice ale Romei. În câteva ore vei vedea multe momente importante şi vei auzi poveşti interesante despre istoria reperelor Romei.



19. Domus Romane

Sub Palazzo Valentini, lângă Forumul lui Traian, se află rămăşiţele unor case şi băi romane. Probabil că te-ai săturat de toate pietrele şi săpăturile arheologice, motiv pentru care Domus Romane este foarte recomandată. Săpăturile sunt aduse la viaţă cu ajutorul unui tur cu animaţii şi efecte vizuale.



20. Palazzo Colonna

În Roma există o serie de palate frumoase ale oraşului din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. Aceste palate sunt în plină splendoare, având colecţii copleşitoare de picturi şi fresce. În timpul călătoriei în oraş, merită să vizitaţi cel puţin un palat şi galeriile asociate acestuia.



21. Basilica di San Clemente al Laterano

Bazilica, dedicată papei Clement I, nu este una dintre cele mai impresionante biserici din Roma la prima vedere a interiorului ei. Ceea ce face ca această Bazilica San Clemente să fie specială este faptul că mai multe clădiri bisericeşti au fost construite una peste alta de-a lungul secolelor. În timpul vizitei dumneavoastră, veţi avea ocazia să cunoaşteţi istoria bisericii prin săpăturile arheologice a unei biserici din secolul al IV-lea, a unei biserici secrete din secolul I şi a fundaţiilor sale romane.



22. Lucruri ciudate de făcut în Roma: cripta capucinilor

Un loc foarte bizar de vizitat în Roma este cripta capucinilor. În cinci capele de sub biserica „Santa Maria della Concezione dei Cappuccini”, oasele şi craniile a aproape 3.600 de fraţi capucini au fost încorporate ca opere de artă în cripte. În muzeu vei afla mai multe despre Fraţii Capucini, după care vei vizita aceste cripte cu totul speciale.



23. Biserici, biserici şi mai multe biserici

Roma numără până la 900 de biserici. Asiguraţi-vă că păşiţi spontan într-o biserică în timpul vizitei dvs. la Roma; chiar şi cele mai puţin faimoase biserici sunt adesea frumoase.



24. Băile Caracalla

„ Terme di Caracalla ” sunt ruinele imenselor băi din secolul al III-lea e.n. La un moment dat, a fost cel mai mare complex de băi din Roma, cu o capacitate de 2.500 de vizitatori. Din păcate, cutremurele şi jefuirea materialelor de construcţie şi-au lăsat amprenta. Cu toate acestea, săpăturile arheologice oferă o bună impresie despre cât de uriaşe erau băile împăratului Caracalla în acele vremuri.



25. Ostia Antica

Dacă doriţi o pauză din agitaţia oraşului Roma, puteţi face o excursie grozavă prin care să vizitaţi săpăturile arheologice din vechiul oraş portuar roman „ Ostia Antica. Acest parc arheologic este situat la 30 de kilometri vest de Roma, are legătură cu trenul şi vă puteţi lua timp să cutreieraţi cele 100 de hectare de săpături romane şi atracţii turistice din vechiul port al Romei.



26. Excursie de o zi Tivoli: Villa d'Este & Villa Adriana

Oraşul Tivoli se află la 29 de kilometri est de Roma. În împrejurimile pline de verdeaţă ale oraşului Tivoli se află două vile din Lista Patrimoniului Mondial, şi anume Vila Renaşterii d'Este, cu un interior frumos şi grădini frumoase. Celelalte obiective sunt săpăturile romane de la Vila Adriana, vila enormă a împăratului Hadrian.