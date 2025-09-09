„Europa nu mai poate merge pe pilot automat”, avertizează lideri politici și economici

Europa intră într-o perioadă de incertitudine tot mai mare, în care vechile avantaje sistemice dispar, iar noile provocări sunt întâmpinate cu reacții lente și fragmentate. Este imaginea conturată de liderii prezenți la Forumul Ambrosetti din Italia, un eveniment internațional care a reunit decidenți politici, economiști și experți de top, desfășurat la Cernobbio între 5 și 7 septembrie 2025.

„Lumea bazată pe reguli a oferit Europei toate avantajele: cheltuieli mici pentru apărare, încredere mare a consumatorilor și stabilitate. Aproape că puteai pilota economia și politica pe pilot automat. Dar acel sistem a dispărut”, a explicat Markus Kerber, fost secretar de stat în Germania, citat de CBNC.

Semnele unei crize lente, dar profunde

Noua realitate globală este descrisă drept o „pentarhie” – o lume dominată de SUA, China, India, UE și Rusia, în care Europa nu este pregătită să concureze sau să reacționeze eficient la schimbări: „Europa nu știe cum să răspundă, pentru că sistemul bazat pe reguli i-a oferit tot ce și-a dorit. Acum, acel pilot automat nu mai există”, a completat fostul oficial german.

Situația este comparată cu o problemă medicală tăcută, dar gravă: „Văd o Europă care suferă de colesterol. Problemele se adună. Niciuna nu te doboară azi, dar, la un moment dat, vine atacul de cord”, consideră fostul ministru de externe spaniol, Arancha González Laya, decan la Sciences Po în prezent.

Europa rămâne în urmă la nivelul de trai

În centrul dezbaterilor s-a aflat declinul competitivității economice a Europei comparativ cu marile economii din SUA și Asia. Potrivit rapoartelor coordonate de Mario Draghi și Enrico Letta – foști prim-miniștri ai Italiei și experți influenți în politica economică europeană, publicate în 2024, continentul este afectat de birocrație excesivă, de costuri ridicate la energie, de fragmentarea pieței unice și un ritm lent de inovare.

„Din 2000 până în prezent, venitul disponibil real pe cap de locuitor a crescut de aproape două ori mai mult în SUA decât în UE”, se arată în raportul Draghi, care vorbește despre un decalaj tot mai mare între cele două economii.

De asemenea, datele FMI arată că ponderea UE în PIB-ul la nivel mondial, calculată în paritatea puterii de cumpărare, a scăzut de la 27,5% în 1980 la doar 14,1% în 2025.

Ce face Uniunea Europeană?

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat că sunt în derulare eforturi pentru redresare. Comisia a lansat o „Busolă a competitivității”, inspirată din rapoartele Draghi și Letta: „Lucrăm la închiderea decalajului de inovare, la simplificarea reglementărilor și valorificarea pieței unice. Aceste obiective sunt acum pe agenda oficială și în implementare”.

Ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo, atrage atenția că lipsa de acțiune alimentează frustrarea, în ciuda faptului că direcția este deja cunoscută: „Știm exact care e harta de parcurs. Avem recomandările lui Draghi și Letta. Suntem de acord cu ele. Dar trebuie să evităm frustrarea că nu reușim să le aplicăm”.

„Trebuie să fim mai optimiști și să ieșim din această narațiune pesimistă despre Europa”.

Europa nu mai beneficiază de confortul sistemului global care i-a oferit stabilitate decenii întregi. Provocările sunt evidente, soluțiile sunt cunoscute, dar capacitatea de a le pune în aplicare rămâne problema centrală: „Trebuie să ne mișcăm. Competitivitatea e un efort de zi cu zi”, a concluzionat ministrul spaniol.