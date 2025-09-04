Vasile Frumuzache, paznicul român care a ucis două escorte conaționale, poate fi judecat

Frumuzache a șocat Italia prin mărturisirea a două crime cumplite: uciderea a două tinere prostituate, Ana Maria Andrei (26 de ani) la Montecatini, în iulie 2024, și Denisa Paun (30 de ani) la Prato, în mai 2025.

O viață banală, un criminal ascuns

În închisoarea Sollicciano, psihiatrul l-a descris ca fiind liniștit, ordonat, retras. Nu iese niciodată din celulă, își petrece zilele citind romane polițiste și privind la televizor. Izolat de ceilalți deținuți, a avut o singură criză emoțională: în timpul unei videoconferințe, a trebuit să-și convingă soția că este autorul a două crime.

Originar din Buzău, crescut într-un mediu violent, Frumuzache a ajuns în Italia la 14 ani, pentru a-și urma mama la Trapani. A muncit ca zilier, apoi, în 2019, s-a căsătorit și a avut doi copii. În plină pandemie, a obținut atestatul de paznic printr-un curs online. În 2022 s-a mutat la Pistoia, ducând o viață aparent normală.

Crimele: planificate și ascunse cu sânge rece

Crima din Montecatini

În iulie 2024, Ana Maria Andrei, româncă de 26 de ani, a fost înjunghiată. Potrivit mărturisirii, femeia i-ar fi spus: „Mi-ești scârbă”, după ce a aflat că este român și nu italian. Umilit, bărbatul ar fi reacționat cu furie mortală.

Crima din Prato

Un an mai târziu, în mai 2025, Denisa Paun a fost ucisă prin strangulare într-un apartament din residence-ul Ferrucci. După două raporturi sexuale, ea l-ar fi șantajat, cerându-i 10.000 de euro pentru a nu trimite soției sale un videoclip compromițător.

Scena este de o cruzime șocantă: Frumuzache a băgat trupul victimei într-o valiză, l-a dus acasă la Monsummano și l-a ascuns o noapte în garaj – același loc unde, aproape un an, a ținut ascunsă mașina Anei Maria, revopsită și cu numere schimbate.

Dimineața următoare, după ce și-a dus copiii la școală, a decapitat cadavrul cu o secure de grădină, a ars capul și a aruncat restul trupului într-un câmp, în apropiere de locul unde abandonase cadavrul primei victime. „Mi-era teamă că soția mea ar putea descoperi crima”, a declarat anchetatorilor.

Profilul psihologic: criminal cu sânge rece

Potrivit experților, Frumuzache nu a fost împins de impulsuri incontrolabile, ci a acționat cu deliberare, „ca un mod de a-și elibera frustrarea și furia acumulată”.

După primul omor, și-a reluat viața normală: serviciu, familie, copii. Totul s-a prăbușit însă după crima Denisei Paun, care a scos la iveală un adevăr monstruos ascuns sub masca banalității.

Două anchete, un proces inevitabil

Pentru uciderea Denisei Paun, responsabilitatea revine Procuraturii din Prato, condusă de Luca Tescaroli. Pentru cazul Anei Maria Andrei, ancheta este gestionată de Procuratura din Pistoia.

Frumuzache este acuzat de omor calificat cu premeditare, distrugere și ascundere de cadavru. Concluzia psihiatrilor: „Este capabil să răspundă pentru faptele sale”.

Un bărbat cu viață aparent normală, tată a doi copii, care însă și-a ascuns, cu sânge rece, cele mai cumplite crime.