Verstappen câștigă Marele Premiu al Italiei de Formula 1

Verstappen de la Red Bull i-a ținut în urmă pe Lando Norris și pe liderul campionatului, Oscar Piastri, după ce a stabilit cel mai rapid tur din istoria F1, ocupând primul loc pe grila de start sâmbătă.

Olandezul are puține șanse să obțină un al cincilea titlu consecutiv la piloți, deoarece este încă la 94 de puncte în urma lui Piastri, australianul terminând pe locul trei.

Piastri conduce clasamentul piloților cu 31 de puncte față de Norris, care a terminat pe locul doi, primele cinci poziții rămânând așa cum erau pe grila de start a unei curse rapide.

Victoria de duminică a fost doar a treia a lui Verstappen într-un sezon dominat de o monopostă McLaren, care a dominat concurența, câștigând toate cursele Grand Prix-urile, cu excepția a patru.

Însă o a doua victorie în Italia în acest an, după triumful obținut în ultimul Mare Premiu al Emilia Romagna din luna mai, încheie un weekend istoric pentru pilotul în vârstă de 27 de ani.