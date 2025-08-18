Pelerinaj moto la o mănăstire din vestul țării: credință, unitate și comemorare pe două roți

Pelerinii vor pleca pe motoare de la Biserica Elisabetin III din Timișoara și vor ajunge la Mănăstirea Romano-Catolică „Sfânta Maria Radna” din Lipova.

„Evenimentul îmbină tradiția pelerinajelor creștine cu spiritul comunității moto, aducând împreună participanți din toate zonele țării pentru o călătorie de suflet și comemorare”, au precizat organizatorii, prin intermediul unui comunicat transmis luni.

Aceștia au mai precizat că liturghia oficiată în bazilica de la Maria Radna va fi dedicată motocicliștilor care nu mai pot urca pe două roți – fie din lipsa resurselor, din cauza bolilor sau a unor handicapuri, fie celor plecați prematur în urma accidentelor de motocicletă.

Evenimentul este organizat de Parohia Romano-Catolică Timișoara III Elisabetin și Societatea Divinului Salvator și se află la cea de-a treia ediție.

Itinerar:

•09:00 – Întâlnirea participanților (parcarea din fața Bisericii Elisabetin III, str. Piața Bălcescu nr. 3A, Timișoara)

•10:00 – Plecare în coloană organizată către Lipova

•12:00 – Oficierea Sfintei Liturghii la Mănăstirea Maria Radna

•13:00 – Prânz (susținut prin taxa de participare)

•14:30 – Întoarcere către Timișoara

Pasionații de moto care doresc să participe pot oferi ca taxă de participare o donație minimă recomandată de 50 de lei. Înscrierile la eveniment sunt deschise până miercuri, 20 august.

„Acest pelerinaj este mai mult decât un drum pe două roți – este o mărturie de credință, unitate și recunoștință. Este modul nostru de a păstra vie legătura cu trecutul și de a-i onora pe cei care au făcut parte din familia moto”, se arată în comunicatul transmis luni de organizatori.