Peste 700 de oameni din 53 de țări au ajuns în spațiu. Cine domină clasamentul mondial

În urmă cu 69 de ani, Uniunea Sovietică lansa Sputnik 1, primul satelit care a orbitat Pământul, deschizând Era Spațială și declanșând cursa spațială cu Statele Unite, potrivit Al Jazeera.

În 1999, Organizația Națiunilor Unite a început să marcheze Săptămâna Mondială a Spațiului, în perioada 4-10 octombrie, pentru a celebra contribuția tehnologiei spațiale în beneficiul umanității. Școli, agenții spațiale, muzee și cluburi de astronomie din întreaga lume organizează seri de observare a stelelor, cursuri de știință, expoziții și discuții cu astronauți și oameni de știință.

Astăzi, peste 80 de țări au plasat sateliți pe orbită, iar oameni din peste 50 dintre acestea au călătorit în spațiu.

Ce țări au trimis cei mai mulți oameni în spațiu

Potrivit criteriului liniei Kármán, situată la 100 km deasupra Pământului și folosită de majoritatea organismelor internaționale drept limita spațiului, cel puțin 746 de persoane din 52 de țări au călătorit în spațiu.

Unele dintre aceste persoane au dublă cetățenie, iar altele au zburat pentru țări care nu mai există, precum Uniunea Sovietică.

Două țări domină în continuare clasamentul. Statele Unite au trimis 369 de persoane în spațiu, iar Uniunea Sovietică și Rusia au trimis împreună 138. China, a treia țară care a lansat oameni cu propriile rachete, a trimis 29.

Doar una din șapte persoane ajunse în spațiu este femeie

Spațiul rămâne un domeniu dominat de bărbați. Dintre cele 746 de persoane care au călătorit în spațiu, doar 112, adică 15%, au fost femei – aproximativ una din șapte.

Cosmonauta sovietică Valentina Tereshkova a devenit prima femeie care a călătorit în spațiu, în iunie 1963. Statele Unite au făcut același lucru abia 20 de ani mai târziu, când Sally Ride a zburat în iunie 1983.

Ponderea femeilor este însă în creștere, în mare parte datorită zborurilor comerciale. Mai mult de jumătate dintre femeile care au zburat în spațiu din 2020 încoace au călătorit ca pasagere plătitoare sau invitate la bordul rachetei suborbitale Blue Origin.

De la 18 la peste 90 de ani

Majoritatea persoanelor care au zburat în spațiu aveau între 30 și 49 de ani la primul lor zbor, aceste două categorii reprezentând împreună 85%. Vârsta mediană este de 40 de ani.

Cel mai tânăr călător, Oliver Daemen, avea 18 ani când a zburat în 2021. Cel mai în vârstă, Ed Dwight, avea 90 de ani și opt luni când a zburat în 2024.

Ce urmează în cursa spațială

În aprilie 2026, echipajul Artemis II a zburat în jurul Lunii și a ajuns la aproximativ 406.771 km de Pământ, doborând recordul de distanță stabilit de Apollo 13 în 1970.

NASA vizează anul 2028 pentru Artemis IV, misiune care urmărește să ducă astronauți în apropierea polului sudic al Lunii, în ceea ce ar fi prima aselenizare cu echipaj uman din 1972.

India își planifică primul zbor Gaganyaan cu echipaj uman în 2027, ceea ce ar transforma-o în a patra țară care lansează oameni în spațiu cu propria rachetă. China își propune să trimită astronauți pe Lună în jurul anului 2030.