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Prietenii se aleg cu inima sau cu nasul? Studiul care arată ce au în comun oamenii care se plac instant

Persoanele cu un miros corporal similar au mai multe șanse să devină prietene, spre deosebire de cuplurile romantice, care se atrag prin contraste, arată un studiu publicat în Science Advances.
Prietenii se aleg cu inima sau cu nasul? Studiul care arată ce au în comun oamenii care se plac instant
Andreea Tobias
03 iun. 2026, 12:35, Life-Inedit
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Cercetătorii au analizat probe de miros corporal recoltate de la 20 de perechi de prieteni de același sex. Rezultatele contrazic intuiția obișnuită: nu aspectul fizic sau interesele comune sunt primul filtru al prieteniei, ci o asemănare invizibilă și inconștientă.

Nasul electronic care prezice prietenia

Probele de miros au fost analizate cu ajutorul unui dispozitiv numit eNose, capabil să cartografieze mirosurile și să identifice asemănările dintre ele.

„Mirositori umani” au confirmat ulterior rezultatele aparatului: prietenii aveau, într-adevăr, un miros similar. Cercetătorii subliniază că eNose poate prezice în peste șapte cazuri din zece dacă doi străini se vor plăcea la prima vedere.

De ce ne atrag cei care miros ca noi

Coordonatoarea studiului, Inbal Ravreby, explică mecanismul prin genetică. Mirosul corporal reflectă patrimoniul genetic al fiecărei persoane. Ne alegem inconștient ca prieteni persoane cu un profil genetic similar, care ne oglindesc totodată în privința vârstei, valorilor și personalității.

În dragoste, regula se inversează

Studiile anterioare au arătat că, în relațiile romantice, oamenii caută parteneri cu un miros diferit de al lor. Explicația este tot genetică: diversitatea genetică crește șansele de a da naștere unor copii sănătoși.

Ce se întâmplă când mirosul lipsește

Persoanele anosmice, care și-au pierdut mirosul par să întâmpine dificultăți și în a lega prietenii. O alterare similară a percepției semnalelor chimice a fost observată și la persoanele cu tulburări din spectrul autist.

Următoarea etapă a cercetării presupune utilizarea imagisticii prin rezonanță magnetică funcțională, pentru a verifica cum reacționează creierul la întâlnirea cu cineva care are un miros similar față de unul diferit.

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