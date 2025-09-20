Se împlinesc 51 de ani de la inaugurarea Transfăgărășanului. CNAIR plănuiește modernizări pentru „piscul ingineriei românești”

CNAIR a făcut o postare pe Facebook cu ocazia acestei celebrări.

„Astăzi, 20 septembrie 2025, marcăm 51 de ani de la inaugurarea oficială a Transfăgărășanului (DN 7C), unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură realizate în România 100%, un pisc al ingineriei românești, proiectarea și execuția fiind integral românească. La 51 de ani de la inaugurare aducem un omagiu celor care l-au conceput, l-au construit și l-au păstrat în funcțiune până astăzi, celor care prin muncă și sacrificiu, au creat un simbol al României moderne”, a fost mesajul ing. Cristian Pistol, Director General al CNAIR.

Transfăgărășanul a fost finalizat în 1974, după patru ani de eforturi intense care au provocat și moartea a 40 de persoane în tot acest proces. Drumul montan are o lungime de 91 de kilometri, iar altitudinea maximă se ridică la 2042 de metri. De asemenea, pe Transfăgărășan sunt cinci tuneluri cu o lungime totală de 1226,1 metri, cel mai lung măsurând 878 metri.

Imagine din timpul lucrărilor la Transfăgărășan. Sursa foto: Facebook/CNAIR via mapn.ro

„Construcţia drumului a fost încredinţată Trupelor de Geniu, conduse la vremea respectivă de Generalul Locotenent Vasile Slicariu până în 1972, succedat de generalul Emil Andriescu, iar execuţia efectivă urma să fie făcută, în special, de Regimentele 1 Geniu de la Râmnicu Vâlcea şi 52 Geniu de la Alba Iulia, sub comanda Colonelului Nicolae Mazilu, o personalitate a Trupelor de Geniu, ulterior Comandant al Şcolii de Ofiţeri de Geniu, Construcţii şi Căi Ferate, iar după construcția drumului, a fost avansat la gradul de General de Brigadă (r)”, mai scrie CNAIR.

Planuri de modernizare a Transfăgărășanului

Cu această ocazie, CNAIR a anunțat că se are în vedere modernizarea Transfăgărășanului, pentru a permite o perioadă extinsă de circulație anuală. În prezent, pentru că drumul se află la mare altitudine, acesta este închis circulației o bună parte din an din cauza zăpezii.

În plus, CNAIR vrea să sporească siguranța și atractivitatea turistică a zonei prin amenajarea de parcări, dar construcția unor zone de tip „viewpoint”).