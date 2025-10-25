Turist mort la Panteon vineri seara / Cum s-a petrecut tragedia

Un turist japonez a murit vineri noaptea, la Roma, după ce a căzut de pe parapetul Panteonului, de aproximativ 7 metri.

Tragedia a avut loc în jurul orei 22, ora locală.

Se pare că bărbatul, în vârstă de 70 de ani, a murit pe loc, în urma căzăturii.

Paramedicii sosiți la fața locului nu au putut face altceva decât să constate decesul.

Toate ipotezele care încearcă să explice cazul se îndreaptă înspre aceea a unui selfie.

Trupul bătrânului a fost dus la spital pentru autopsie, potrivit romatoday.it.

Forțe impresionante au fost dislocate

Incidentul a avut nevoie de concentrarea unor forțe impresionante: personal medical de urgență, poliția locală, pompieri, pentru că locul în care a căzut bătrânul nu era foarte accesibil.

A fost nevoie ca aceștia să forțeze poarta de la intrare, situată în fața Panteonului.

Cuvântul „Panteon” provine din grecescul „Pantheion”, care înseamnă „al tuturor zeilor”, deci un templu închinat tuturor zeilor.

Inițial construit în 27 î.Hr., de Marcus Agrippa, ginerele împăratului Augustus, a fost reconstruit de împăratul Hadrian prin 118 d.Hr., în urma unui incendiu.

Fost templu, închinat zeilor

Pe frontonul actual se păstrează inscripția: „M Agrippa L F Tertivm Fecit” (Marcus Agrippa, fiul lui Lucius, consul pentru a treia oară, a construit aceasta”).

Panteonul este una dintre cele mai bine conservate clădiri ale Romei antice și unul dintre cele mai faimoase obiective turistice ale Romei.

Împăratul roman Phocas a donat templul păgân Papei Bonifaciu al IV-lea în 609, care l-a sfințit ca biserică.

Majoritatea regilor italieni și mai mulți artiști sunt înmormântați în Panteon.