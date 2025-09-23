Un bărbat primește 25 de milioane de dolari pentru o condamnare pe nedrept

Acordul a fost încheiat în august, potrivit documentelor judiciare făcute publice luni.

Maurice Hastings, în vârstă de 72 de ani, a fost condamnat la închisoare pe viață fără posibilitate de eliberare condiționată în legătură cu agresiunea sexuală și uciderea din 1983 a Robertei Wydermyer, care a fost ucisă cu un singur glonț în cap.

Procesul i-a acuzat pe doi ofițeri ai Departamentului de Poliție din Inglewood și pe anchetatorul procurorului districtual din Los Angeles de la acea vreme că l-au înscenat pe Hastings.

„Nici o sumă de bani nu ar putea să-mi restituie cei 38 de ani din viață care mi-au fost furați”, a declarat Hastings într-un comunicat. „Dar această înțelegere este un final binevenit al unui drum foarte lung și aștept cu nerăbdare să-mi continui viața”.

Avocații pârâților și un purtător de cuvânt al orașului Inglewood nu au răspuns marți la solicitările de comentarii trimise prin e-mail. Alte detalii ale acordului nu au fost făcute publice.

Acordul vine după zeci de ani de bătălii legale în care Hastings și-a susținut nevinovăția

La momentul autopsiei victimei, medicul legist a efectuat o examinare pentru agresiune sexuală și a colectat fluide corporale ale autorului, potrivit biroului procurorului districtual.

Hastings a solicitat testarea ADN a probelor respective în 2000, dar la acea vreme, procuratura a respins cererea. Hastings a depus o cerere de nevinovăție la Unitatea de Integritate a Condamnărilor a procuraturii în 2021, iar testarea ADN a arătat că sperma nu era a lui. În 2022, la vârsta de 69 de ani, condamnarea lui Hastings a fost anulată la cererea procurorilor și a avocaților săi.

Profilul ADN a fost introdus într-o bază de date a statului și a fost identificat ca aparținând unei persoane condamnate pentru o altă răpire armată și copulație forțată cu o victimă de sex feminin care a fost plasată în portbagajul unui vehicul, detalii cutremurătoare care seamănă foarte mult cu uciderea lui Wydermyer.