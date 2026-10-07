Unde poți fugi de frig în noiembrie. Destinații unde temperaturile ajung la 32 de grade

Potrivit The Independent, printre destinațiile potrivite pentru o vacanță la soare în noiembrie se numără locuri din Europa, Caraibe, Asia și Australia.

Tenerife este una dintre variantele mai apropiate pentru europeni. Insula spaniolă are în noiembrie o temperatură medie de aproximativ 23 de grade Celsius și aproximativ șase ore de soare pe zi.

Pentru temperaturi mai ridicate, Capul Verde oferă în această perioadă condiții favorabile pentru o vacanță la soare, în timp ce în Barbados temperaturile sunt în jurul valorii de 30 de grade Celsius.

În Republica Dominicană, noiembrie este o perioadă potrivită pentru cei care caută vreme caldă și plaje, temperaturile fiind în jurul valorii de 30 de grade.

Și Jamaica este inclusă printre destinațiile recomandate, cu temperaturi ridicate și condiții favorabile pentru o vacanță tropicală.

La temperaturi și mai mari se poate ajunge în Bangkok și Goa, unde maximele medii din noiembrie pot ajunge la aproximativ 32 de grade Celsius.

O altă variantă este Brisbane, în Australia, unde noiembrie marchează începutul sezonului cald.

Lista The Independent include și Orlando, în Statele Unite, printre destinațiile unde turiștii pot căuta temperaturi mai blânde în luna noiembrie.

Astfel, pentru cei care vor să amâne cât mai mult sezonul rece, luna care vine oferă încă numeroase opțiuni pentru o vacanță la soare, de la insule europene până la destinații tropicale aflate la mii de kilometri distanță.