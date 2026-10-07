Prima pagină » Life-Inedit » Unde poți fugi de frig în noiembrie. Destinații unde temperaturile ajung la 32 de grade

Unde poți fugi de frig în noiembrie. Destinații unde temperaturile ajung la 32 de grade

Pentru cei care vor să mai prindă soare și temperaturi de vară după venirea toamnei, există mai multe destinații unde luna noiembrie aduce temperaturi de peste 20 de grade. Unele dintre ele ajung la maxime medii de 32 de grade Celsius.
Unde poți fugi de frig în noiembrie. Destinații unde temperaturile ajung la 32 de grade
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
07 oct. 2026, 05:33, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit The Independent, printre destinațiile potrivite pentru o vacanță la soare în noiembrie se numără locuri din Europa, Caraibe, Asia și Australia.

Tenerife este una dintre variantele mai apropiate pentru europeni. Insula spaniolă are în noiembrie o temperatură medie de aproximativ 23 de grade Celsius și aproximativ șase ore de soare pe zi.

Pentru temperaturi mai ridicate, Capul Verde oferă în această perioadă condiții favorabile pentru o vacanță la soare, în timp ce în Barbados temperaturile sunt în jurul valorii de 30 de grade Celsius.

În Republica Dominicană, noiembrie este o perioadă potrivită pentru cei care caută vreme caldă și plaje, temperaturile fiind în jurul valorii de 30 de grade.

Și Jamaica este inclusă printre destinațiile recomandate, cu temperaturi ridicate și condiții favorabile pentru o vacanță tropicală.

La temperaturi și mai mari se poate ajunge în Bangkok și Goa, unde maximele medii din noiembrie pot ajunge la aproximativ 32 de grade Celsius.

O altă variantă este Brisbane, în Australia, unde noiembrie marchează începutul sezonului cald.

Lista The Independent include și Orlando, în Statele Unite, printre destinațiile unde turiștii pot căuta temperaturi mai blânde în luna noiembrie.

Astfel, pentru cei care vor să amâne cât mai mult sezonul rece, luna care vine oferă încă numeroase opțiuni pentru o vacanță la soare, de la insule europene până la destinații tropicale aflate la mii de kilometri distanță.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Mutu insinuează o revoltă în vestiarul lui Hagi! Către cine arată: „Sigur a creat neplăceri pe-acolo, fiindcă nu a jucat”
GSP.ro
Corina Drăgotescu: De ce se tem de anticipate, chiar cu riscul de a compromite democrația
Gandul
Vedeta Antena 1 și medicul căsătorit, de pe bancheta din spate... în chirie! Chirurgul s-a întors la 'pacientă' 🫣
Cancan
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Ai ficat gras chiar dacă nu bei alcool? Tot ce trebuie să știi despre steatoza hepatică nonalcoolică
CSID
iCAUR V27, „Defender de buget”, debutează oficial în România. SUV-ul chinezesc pornește de la 45.900 de euro
Promotor