Prima pagină » Life-Inedit » Unele substanțe chimice ar putea slăbi oasele copiilor pe tot parcursul vieții

Unele substanțe chimice ar putea slăbi oasele copiilor pe tot parcursul vieții

Un nou studiu publicat în Journal of the Endocrine Society sugerează că expunerea la substanțele per- și polifluoroalchilice (PFAS) în primii ani de viață ar putea influența modul în care se dezvoltă oasele copiilor în perioada adolescenței.
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
21 mart. 2026, 22:33

PFAS sunt substanțe chimice sintetice care se găsesc frecvent în apă, alimente și o gamă largă de produse de uz cotidian, potrivit ScienceDaily.

Denumite adesea „substanțe chimice eterne”, multe dintre aceste substanțe nu se descompun ușor și se pot acumula în mediu și în interiorul corpului uman.

Oamenii de știință sunt îngrijorați că această persistență ar putea interfera cu dezvoltarea normală, inclusiv cu formarea oaselor sănătoase.

Studiul urmărește nivelurile de PFAS și densitatea osoasă

Pentru a explora această legătură, cercetătorii au analizat probe de sânge de la 218 de adolescenți care făceau parte dintr-o cohortă de sarcină și naștere pe termen lung.

Nivelurile de PFAS au fost măsurate în mai multe etape, inclusiv la naștere și la vârstele de 3, 8 și 12 ani. Densitatea osoasă a fost apoi evaluată când participanții au împlinit vârsta de 12 ani.

Studiul a constatat că adolescenții cu niveluri mai ridicate de acid perfluorooctanoic (PFOA) în sânge aveau o densitate osoasă mai scăzută la nivelul antebrațului.

Diferențe de moment și de gen în ceea ce privește efectele PFAS

În cazul altor compuși PFAS, relația cu densitatea osoasă a variat în funcție de momentul în care a avut loc expunerea. Acest lucru sugerează că anumite etape de dezvoltare pot fi mai sensibile la aceste substanțe chimice decât altele. Legătura dintre nivelurile de PFAS și densitatea osoasă mai scăzută a fost, de asemenea, mai puternică la femei decât la bărbați.

Recomandarea video

