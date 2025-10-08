Zelda Williams le cere fanilor să nu-i mai trimită videoclipuri AI cu tatăl ei, Robin Williams: E lipsă de respect, o prostie

Zelda Williams, fiica actorului Robin Williams, i-a rugat public pe fanii tatălui ei să înceteze să-i trimită videoclipuri realizate cu ajutorul inteligenței artificiale care îl recreează pe regretatul comediant, potrivit NBC News.

Mesajul a fost postat luni pe Instagram, unde actrița și regizoarea de 36 de ani a spus că nu vrea să mai vadă astfel de materiale.

„Vă rog, dacă aveți un minim de decență, opriți-vă. Este o prostie, o pierdere de timp și energie și, credeți-mă, nu este ceea ce el și-ar fi dorit”, a scris Zelda Williams.

Ea a criticat dur fenomenul videoclipurilor AI care îi înfățișează pe artiști decedați, spunând că aceste clipuri „nu sunt artă”, ci „versiuni dezgustătoare, supraprocesate, care reduc viețile unor oameni reali la simple imitații pentru like-uri pe TikTok”.

„AI nu este viitorul. Este doar reciclarea și regurgitarea prost făcută a trecutului”, a mai spus fiica actorului.

Robin Williams, unul dintre cei mai îndrăgiți actori de comedie, a murit în 2014, la 63 de ani, în urma unei sinucideri cauzate de complicațiile unei forme rare de demență, demența cu corpi Lewy.