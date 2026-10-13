MEDIAFAX 35. 2011 – Osama ben Laden, ucis în Pakistan. Presa românească preia detalii despre raidul american și pista CIA din România

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Mediafax a transmis informații despre desfășurarea operațiunii, confirmarea morții lui ben Laden și pistele urmărite de serviciile americane de informații. Mai multe publicații românești au indicat agenția drept sursă, de la primele relatări despre confirmarea ADN până la detaliile despre militarii implicați și informațiile obținute în centrele secrete ale CIA din România și Polonia.

Moartea lui Osama ben Laden, confirmată prin analiza ADN

În primele ore după anunțul lui Barack Obama, presa a urmărit confirmarea identității liderului Al-Qaida și detaliile operațiunii desfășurate în Pakistan.

Pe 2 mai 2011, Wall-Street.ro a publicat articolul „Moartea lui ben Laden, confirmată de o analiză ADN”, în care a atribuit explicit Mediafax informațiile despre confirmarea morții. Materialul relata că un oficial american de rang înalt anunțase rezultatul analizei genetice efectuate asupra unei persoane ucise în timpul schimbului de focuri din complexul în care se ascundea ben Laden.

Relatările despre raid au continuat pe 3 mai, când Ziarul Financiar a publicat articolul „Osama ben Laden a fost ucis de o trupă de elită SEAL. Misiunea: Capturarea lui ben Laden în viață”, cu autor Mediafax.

Materialul explica rolul echipei de elită Navy SEAL în operațiune și prezenta detalii despre intervenția din Abbottabad. Potrivit articolului, militarii americani au fost transportați cu elicoptere din Afganistan, iar operațiunea propriu-zisă a durat aproximativ 40 de minute. Textul preciza că forțele implicate erau pregătite să îl captureze viu pe ben Laden dacă acesta s-ar fi predat.

Pista CIA din România și Polonia, preluată de Ziarul Financiar

Un alt subiect important al relatărilor din acele zile a vizat informațiile care au contribuit la identificarea locului în care se ascundea liderul Al-Qaida.

Pe 3 mai 2011, Ziarul Financiar a publicat un al doilea articol bazat pe informațiile Mediafax, intitulat „Informațiile despre ben Laden au venit de la teroriști interogați în centre CIA din România și Polonia”. Introducerea materialului preciza explicit că informațiile erau furnizate de agenție.

Articolul relata că membri Al-Qaida interogați în centre de detenție secrete ale CIA din România și Polonia ar fi oferit indicii care au contribuit la identificarea unui mesager al lui ben Laden. Potrivit unor oficiali americani citați de CBS News, informațiile obținute de la Khaled Sheikh Mohammed și Abu Faraj al-Libi au ajutat serviciile americane să urmărească pista care a dus la complexul din Pakistan.

Materialul combina astfel informațiile furnizate de Mediafax cu detalii atribuite presei americane și unor oficiali din serviciile de informații.

Reacțiile internaționale și măsurile de securitate, relatate de Mediafax

În paralel cu informațiile despre operațiunea militară, presa românească a urmărit reacțiile liderilor politici și posibilele consecințe asupra securității internaționale.

Pe 2 mai 2011, România Liberă a publicat articolul „Update: Vezi reacțiile liderilor politici la moartea șefului rețelei al-Qaeda”. Materialul cita Mediafax în relatarea despre reacția președintelui Parlamentului European de atunci, Jerzy Buzek, care a salutat moartea liderului terorist și a descris evenimentul drept un pas important în lupta împotriva Al-Qaida. Alte reacții din articol erau atribuite unor surse precum Al Jazeera și France 24.

În România, autoritățile au transmis că nivelul de alertă teroristă nu urma să fie modificat după anunțul morții lui ben Laden. Business24 a publicat pe 2 mai articolul „Igaș: Nu se modifică gradul de alertă teroristă în România”, indicând Mediafax drept sursă pentru declarațiile ministrului Administrației și Internelor, Traian Igaș.

Documentele confiscate din complexul din Abbottabad, un nou subiect pentru presă

În zilele următoare raidului, atenția s-a mutat și asupra documentelor și înregistrărilor confiscate de forțele speciale americane din complexul în care se ascundea ben Laden.

Pe 8 mai 2011, Ziarul de Iași a publicat articolul „CIA: Documentele confiscate de la Osama ben Laden justifică urmărirea sa”, cu mențiunea „sursa: mediafax”. Materialul prezenta declarațiile directorului CIA de atunci, Leon Panetta, potrivit căruia documentele găsite în complex demonstrau importanța operațiunii și conțineau informații despre activitatea liderului Al-Qaida.

Publicația ieșeană a continuat subiectul în aceeași zi, printr-un articol despre semnificația publicării unor înregistrări video cu ben Laden. Cele două materiale arată cum relatările despre raid au fost urmate de știri despre informațiile obținute de autoritățile americane și despre modul în care acestea au fost prezentate publicului.

Moartea lui Osama ben Laden a fost unul dintre evenimentele internaționale majore ale anului 2011. Preluările din Wall-Street.ro, Ziarul Financiar, România Liberă, Business24 și Ziarul de Iași documentează felul în care informațiile Mediafax au circulat în presa românească, de la confirmarea morții liderului Al-Qaida și detaliile raidului american până la pista serviciilor secrete și reacțiile politice.

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