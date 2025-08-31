Prima pagină » Meteo » ANM anunţă cod portocaliu de furtuni şi ploi torenţiale în mai multe judeţe

ANM anunţă cod portocaliu de furtuni şi ploi torenţiale în mai multe judeţe

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis duminică avertizări cod galben şi portocaliu de instabilitate atmosferică, valabile până luni dimineaţă, vizând mai multe regiuni din ţară, inclusiv Transilvania, Maramureş, Moldova şi zonele montane.
31 aug. 2025

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis duminică dimineaţă avertizări succesive de vreme severă, valabile până luni, 1 septembrie, ora 06:00.

În intervalul 31 august, ora 10:00 – 31 august, ora 21:00, este în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică pentru Transilvania, nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei, nordul Crişanei, Maramureş şi cea mai mare parte a zonei montane.

În aceste regiuni sunt prognozate averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-60 km/h şi, pe alocuri, grindină.

În nord-estul Munteniei, Dobrogea continentală şi local în Moldova, în special după-amiaza şi seara, sunt aşteptate vijelii cu rafale de până la 75 km/h şi grindină de dimensiuni mici sau medii.

Tot pentru duminică, între orele 12:00 şi 21:00, a fost emis un cod portocaliu pentru judeţele Hunedoara, Alba, Sibiu, Cluj, Sălaj, Bistriţa-Năsăud şi zona de munte a judeţului Bihor.

În aceste zone vor fi averse însemnate cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului şi grindină.

Cantităţile de apă vor depăşi 40-50 l/mp şi, izolat, 60 l/mp.

În noaptea de duminică spre luni, 31 august, ora 21:00 – 1 septembrie, ora 06:00, este în vigoare un alt cod galben pentru Maramureş, Transilvania, vestul şi centrul Moldovei, unde sunt aşteptate averse torenţiale, furtuni şi vânt cu rafale de 50- 55 km/h.

Totodată, în acelaşi interval, între orele 21:00 şi 02:00, zona de munte a judeţelor Suceava, Neamţ, Bistriţa-Năsăud şi Mureş intră sub incidenţa unui cod portocaliu.

Se vor înregistra ploi abundente, descărcări electrice şi intensificări ale vântului, cu acumulări de apă de 40-50 l/mp, iar izolat peste 60 l/mp.