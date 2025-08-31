ANM anunţă cod portocaliu de furtuni şi ploi torenţiale în mai multe judeţe

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis duminică dimineaţă avertizări succesive de vreme severă, valabile până luni, 1 septembrie, ora 06:00.

În intervalul 31 august, ora 10:00 – 31 august, ora 21:00, este în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică pentru Transilvania, nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei, nordul Crişanei, Maramureş şi cea mai mare parte a zonei montane.

În aceste regiuni sunt prognozate averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-60 km/h şi, pe alocuri, grindină.

În nord-estul Munteniei, Dobrogea continentală şi local în Moldova, în special după-amiaza şi seara, sunt aşteptate vijelii cu rafale de până la 75 km/h şi grindină de dimensiuni mici sau medii.

Tot pentru duminică, între orele 12:00 şi 21:00, a fost emis un cod portocaliu pentru judeţele Hunedoara, Alba, Sibiu, Cluj, Sălaj, Bistriţa-Năsăud şi zona de munte a judeţului Bihor.

În aceste zone vor fi averse însemnate cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului şi grindină.

Cantităţile de apă vor depăşi 40-50 l/mp şi, izolat, 60 l/mp.

În noaptea de duminică spre luni, 31 august, ora 21:00 – 1 septembrie, ora 06:00, este în vigoare un alt cod galben pentru Maramureş, Transilvania, vestul şi centrul Moldovei, unde sunt aşteptate averse torenţiale, furtuni şi vânt cu rafale de 50- 55 km/h.

Totodată, în acelaşi interval, între orele 21:00 şi 02:00, zona de munte a judeţelor Suceava, Neamţ, Bistriţa-Năsăud şi Mureş intră sub incidenţa unui cod portocaliu.

Se vor înregistra ploi abundente, descărcări electrice şi intensificări ale vântului, cu acumulări de apă de 40-50 l/mp, iar izolat peste 60 l/mp.