ANM anunță vreme deosebit de rece în București de Vinerea Mare

Vremea rece în București. ANM anunță temperaturi sub normalul perioadei până vineri dimineață. Maxime de cel mult 14-15 grade azi, care vor scădea la 11-13 grade joi, cu ploi slabe după-amiaza și posibil lapoviță în cursul nopții. Capitala se află sub informare de vreme deosebit de rece.

Miercuri: înnorări temporare și ploi slabe după-amiaza

În intervalul miercuri ora 10:00 – joi ora 9:00, cerul va prezenta înnorări temporare. Îndeosebi în a doua parte a zilei sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 14-15 grade, iar minima va coborî spre 3 grade.

Joi-vineri: răcire accentuată și posibil lapoviță noaptea

În intervalul joi ora 9:00 și vineri ora 10:00, răcirea se accentuează. Cerul va fi înnorat, iar seara și noaptea sunt așteptate precipitații slabe sub formă de ploaie și posibil lapoviță. Vântul va sufla în continuare slab și moderat. Maximele nu vor depăși 11-13 grade, iar minimele vor fi de 2-4 grade.

Informare de vreme deosebit de rece pentru București

Pe întreg intervalul 8-10 aprilie, municipiul București se află sub o informare meteorologică pentru vreme deosebit de rece, valorile termice situându-se sub cele obișnuite pentru această perioadă a anului.