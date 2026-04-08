Informare meteorologică ANM: Vreme rea și viscol cu rafale de până la 130 km/h, de miercuri până vineri

Cod portocaliu de viscol: rafale de până la 130 km/h în Carpații Meridionali și de Curbură

ANM a emis un Cod portocaliu valabil miercuri, 8 aprilie, între orele 10:00 și 21:00, pentru zonele montane înalte din Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.600 de metri. În aceste zone va fi viscol puternic, cu rafale de 110-130 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri. Un al doilea Cod portocaliu intră în vigoare miercuri la ora 21:00 și este valabil până joi la ora 10:00. Vizează Carpații Meridionali la altitudini de peste 1.600 de metri, cu rafale de 100-120 km/h și vizibilitate sub 50 de metri.

Cod galben de vânt puternic în Maramureș, Transilvania, Moldova și alte zone

Concomitent, în intervalul miercuri ora 10:00 – miercuri ora 21:00, un Cod galben este valabil în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului, sud-vestul, estul și nord-estul Munteniei. Vântul va sufla cu viteze de 50-70 km/h, iar în Carpații Orientali și Meridionali rafalele vor atinge 70-90 km/h. Temporar va ninge viscolit, cu vizibilitate sub 100 de metri. Al doilea cod galben, valabil miercuri ora 21:00 – joi ora 10:00, vizează Carpații Meridionali, cu rafale de 70-90 km/h și viscol intermitent.

Informare meteorologică: ploi, lapoviță, ninsoare și vreme deosebit de rece

Informarea meteorologică acoperă întreg intervalul miercuri-vineri. Temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze generale de 45-60 km/h. Îndeosebi în centrul, estul și sudul țării sunt așteptate precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. La munte va ninge. În Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă de 10-15 centimetri local, cu viscol la altitudini mari. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula local cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat. Temperatura va continua să scadă, vremea devenind deosebit de rece pentru această perioadă. Izolat se va forma brumă.