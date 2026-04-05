Luni: temperaturi de până la 25 de grade

Luni, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice perioadei, astfel că maximele se vor încadra între 15 și 25 de grade, iar minimele între -2 și 10 grade.

Cerul va fi variabil în vest și sud-vest, dar cu înnorări în celelalte zone. Vor fi ploi slabe pe arii restrânse, ziua în Moldova, Maramureș, Crișana și în Transilvania, iar noaptea în Moldova și în Dobrogea. La munte, la altitudini mari, în special în Carpații Orientali, mai ales pe timpul nopții, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Ploile pot avea și caracter de aversă, izolat fiind posibile descărcări electrice.

Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, mai ales în jumătatea de nord, unde vitezele vor ajunge la 50 – 60 km/h, iar pe crestele montane rafalele vor depăși 80 – 90 km/h. Dimineața și noaptea, pe alocuri, se va semnala ceață și izolat brumă.

În București, vremea va fi caldă. Pe parcursul zilei cerul va fi mai mult senin, iar noaptea va avea înnorări. Vântul va sufla în general moderat, cu rafale de 35 – 40 km/h. Temperatura maximă va fi de 22 – 23 de grade, iar minima de 7 – 8 grade.

Marți: temperaturile scad

Marți, valorile de temperatură vor marca o scădere față de ziua anterioară și se vor situa în jurul mediilor multianuale. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 19 grade, iar cele minime între -3 și 7 grade.

Cerul va fi variabil, cu înnorări în nordul, centrul, estul și sud-estul țării. În a doua parte a zilei și noaptea vor fi precipitații predominant sub formă de ploaie în Moldova, Dobrogea și în estul Munteniei și al Transilvaniei. Local, la munte, vor predomina ninsorile și se va depune strat nou de zăpadă, în general de 5 – 10 centimetri.

În Capitală, valorile de temperatură vor marca o scădere față de ziua precedentă. Temperatura maximă va fi de 17 – 18 grade, iar cea minimă de 2 – 5 grade.

Miercuri: vreme sub normalul perioadei în toată țara

Miercuri, valorile termice vor continua să scadă în toată țara și se vor situa sub cele normale pentru această perioadă.

Temperaturile maxime se vor situa între 6 și 16 grade, iar cele minime între -5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 6 grade pe litoral. În regiunile estice, nordice și centrale, local vor fi precipitații slabe predominant sub formă de ploaie, iar la munte vor fi mai ales ninsori.

În București, valorile termice, mai ales cele diurne, vor continua să scadă. Temperatura maximă va fi de 13 – 15 grade, iar minima în jurul a 3 grade.

Joi: ploi în mare parte din țară

Valorile termice se vor menține sub normele specifice perioadei. Cerul va fi mai mult noros, pe arii relativ extinse va ploua, iar în nord, centru și est trecător vor fi și precipitații mixte. La munte vor predomina ninsorile. Temperaturile maxime se vor situa între 4 și 15 grade, iar cele minime între -5 grade și 4 grade.

În București, maxima va fi în jurul a 12 grade, iar minima de 1 – 3 grade. Probabilitatea de ploaie va crește în a doua parte a zilei și noaptea.

Cum va fi vremea de Paște

Pentru perioada 10 – 13 aprilie, valorile termice, cu alternanțe de la o zi la alta, se vor menține sub normele perioadei în toată țara. Probabilitatea pentru precipitații va fi ridicată în toate regiunile.

În Capitală, temperaturile vor avea ușoare variații de la o zi la alta, dar se vor menține sub cele specifice perioadei. Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată.