ANM: Căldură și Cod galben de caniculă vineri și sâmbătă în mai multe județe din țară

Una dintre avertizări, în vigoare vineri între orele 12.00 și 21.00, vizează județele Botoșani, Iași, Suceava, Neamț, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Cluj, Sălaj, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Timiș, Arad și Bihor.

În aceste zone vor fi temperaturi deosebit de ridicate.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități și va fi disconfort termic.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana.

O a doua avertizare va fi în vigoare sâmbătă, de la 12.00 la 21.00.

Aceasta vizează județele Maramureș, Satu Mare, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Bihor, Arad, Timiș, Hunedoara și Alba.

În aceste zone se va menține valul de căldură, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.