Prima pagină » Meteo » ANM: Revine canicula în România, Bucureștiul și 11 județe sub avertizare de cod galben

ANM: Revine canicula în România, Bucureștiul și 11 județe sub avertizare de cod galben

Administrația Națională de Metreorologie (ANM) a emis miercuri o atenționare cod galben de caniculă pentru Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul și centrul Munteniei precum și în sud- vestul Dobrogei. Avertizarea este valabilă pentru joi.
ANM: Revine canicula în România, Bucureștiul și 11 județe sub avertizare de cod galben
Sursa: Pexels
Laura Buciu
20 aug. 2025, 11:07, Știrile zilei

Potrivit ANM, joi, în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul și centrul Munteniei precum și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice.

Codul galben este valabil joi, între orele 12 – 21, în județele: Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Constanța și București.

În noaptea de joi spre vineri, în vest și nord-vest, iar vineri mai ales în jumătatea nordică a țării vor fi manifestări de instabilitate atmosferică.

Vineri va fi caniculă și disconfort termic ridicat în sudul și sud-estul teritoriului.