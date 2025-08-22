Avertizare emisă de hidrologi: Cod galben de inundații pe râuri din 29 de județe

Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Lӑpuş (judeţul Maramureş), Tur (judeţul Satu Mare), Someşul Mare (judeţul Bistriţa Năsăud), Someşul Mic (judeţele: Bihor şi Cluj), Someş (judeţele: Cluj, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare), Mureş (judeţele: Harghita, Mureş şi Bistriţa Năsăud), Arieș (judeţele: Alba şi Cluj), Târnava Mică (judeţele: Harghita şi Mureş), Târnava Mare (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba), Mureş (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad), Timiş, Pogăniş, Bârzava (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Jiu (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Gilort (judeţul Gorj), Olt (judeţele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Olteţ (judeţele: Gorj şi Vâlcea), Argeş, Dâmboviţa (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova), Prahova, Teleajen (judeţul Prahova), Buzău (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Moldova (judeţele: Suceava şi Neamţ), Bistriţa (judeţele: Suceava, Harghita, Neamţ şi Bacău), Trotuş (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Bârlad (judeţele: Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Galaţi şi Vrancea).

Când intră în vigoare avertizarea

Avertizarea este în vigoare de vineri de la ora 12.00 până sâmbătă la ora 9.00.

În aceste zone, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenție.