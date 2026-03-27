Avertizare nowcasting. ANM a emis un cod portocaliu de vânt pentru zona de munte din două județe

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri seara o avertizare nowcasting cod portocaliu de vânt pentru zona de munte din două județe ale țării.
Diana Nunuț
27 mart. 2026, 21:31, Știrile zilei

Potrivit ANM, avertizarea nowcasting cod portocaliu de intensificări ale vântului este în vigoare în intervalul 27 martie, ora 21:00 – 28 martie, ora 00:00.

Codul portocaliu vizează zonele de munte din județele Caraş-Severin și Hunedoara, la altitudini de peste 1.800 de metri. 

Potrivit meteorologilor, se vor înregistra ninsori care vor fi însoțite de vânt puternic cu viteza la rafală de 85-120 km/h, care determină scăderea vizibilității sub 50 m la altitudine de peste 1800 m.

În aceste condiții, a fost emis și RO-Alert pentru județul Hunedoara.

Tot vineri, ANM a emis un cod portocaliu de vânt puternic pentru mai multe localități din Olt și Vâlcea, cu rafale de până la 80 km/h.

