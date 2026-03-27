ANM: Cod portocaliu de vânt puternic în zeci de localități din Olt și Vâlcea

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri o avertizare de tip cod portocaliu pentru mai multe localități din județele Olt și Vâlcea, unde sunt așteptate intensificări puternice ale vântului.

Potrivit informațiilor transmise, rafalele pot atinge viteze de 70 până la 80 km/h, ceea ce poate crea probleme în trafic și poate produce pagube materiale.

Avertizarea vizează un număr mare de localități, printre care Slatina, Scornicești sau Piatra-Olt în județul Olt, dar și Drăgășani și Bălcești în județul Vâlcea, alături de alte zeci de comune din cele două zone.

„Fenomene avertizate: Intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 70…80 km/h”, transmite ANM.

Intervalul în care aceste fenomene se vor manifesta este limitat, mai exact până la ora 19:00, vineri, 27 martie, însă riscul rămâne ridicat pe durata avertizării.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările inutile în aer liber, să asigure obiectele care pot fi luate de vânt și să fie atentă la eventuale căderi de copaci sau elemente de construcție.

Meteorologii avertizează că astfel de episoade de vânt puternic pot apărea brusc și pot avea efecte locale semnificative, mai ales în zonele deschise.