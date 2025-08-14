Canicula revine în Capitală. Vineri vor fi temperaturi ridicate

Joi, vremea va fi în continuare călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade.

Vineri, vremea va deveni caniculară, condiţii în care disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi.

Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade. Municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unui cod galben ce vizează canicula şi disconfortul termic ridicat