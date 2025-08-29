Prima pagină » Meteo » Cod galben de caniculă vineri și sâmbătă în mai multe județe din țară, inclusiv în Capitală

Cod galben de caniculă vineri și sâmbătă în mai multe județe din țară, inclusiv în Capitală

Mai multe județe din țară, inclusiv Capitala, se vor afla vineri și sâmbătă sub avertizare Cod galben de caniculă, anunță ANM.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
29 aug. 2025, 10:15, Știrile zilei

Vineri, în județele Timiș, Arad și Bihor vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade.

Sâmbătă, în județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov și municipiul București, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi de 34…36 de grade.

Sursa foto: meteoromania.ro