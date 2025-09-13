Cod galben de vânt puternic în Caraş-Severin, vestul Carpaţilor Meridionali şi mai multe judeţe

Meteorologii au emis un cod galben de vânt valabil începând din seara zilei de sâmbătă, pentru judeţul Caraş-Severin şi jumătatea de vest a Carpaţilor Meridionali, unde rafalele vor ajunge la 50–60 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor atinge 80–90 km/h.

Pe parcursul zilei de duminică, avertizarea se extinde şi pentru judeţele Caraş-Severin, Timiş, Arad, Botoşani, zona joasă a judeţelor Suceava şi Neamţ, precum şi vestul Carpaţilor Meridionali.

În aceste zone, vântul va avea intensificări de 50–70 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor ajunge la 90–100 km/h.