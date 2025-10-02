Cod roșu de ploi abundente în Dolj și Olt, cu până la 110 l/mp. Mai multe avertizări cod portocaliu și galben în vigoare în jumătate de țară / Harta județelor afectate

Potrivit ANM, în județele Dolj și Olt va ploua abundent și se vor acumula cantități de apă de 100…110 l/mp.

Avertizarea cod roșu este valabilă de joi, de la ora 18:00, până vineri, la ora 21.00.

Vreme deosebit de rece în toată țara

Vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 15 grade, mai ridicate în Dobrogea spre 17…20 de grade și minime între 0 și 10 grade, de joi, de la ora 10, până sâmbătă, la ora 10.

Vor fi ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 m. Din dimineața zilei de joi (2 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Se vor acumula cantități importante de apă, de 25…50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70…90 l/mp. La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă. Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și izolat în rest, cu viteze, în general, de 45…55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea de peste 60…70 km/h.

În centrul și estul Munteniei și în Dobrogea, de joi, de la ora 10, până vineri, la ora 23, vor fi ploi însemnate cantitativ, fiind emis cod galben. Cantitățile de apă vor fi de 25…35 l/mp și local de 40…50 l/mp.

Cod portocaliu de ploi torențiale în mai multe județe

În județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 70…80 l/mp și izolat de peste 90 l/mp, zonele fiind sub avertizare cod portocaliu .

Până vineri, la ora 23, este cod galben de vânt puternic în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și în sudul Moldovei, unde vântul va avea viteze de 50…70 km/h.

De joi, de la ora 20 până vineri, la ora 2, în județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, municipiul București și în zona de litoral a județelor Constanța și Tulcea este cod portocaliu de vânt puternic. Vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70…90 km/h.

În estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură, la altitudini în general de peste 1500 m va ninge temporar viscolit (rafale de 50…70 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm). Este în vigoare o avertizare cod galben până vineri la ora 23.

În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov în general la altitudini de peste 1500 m este cod portocaliu până vineri, la ora 23. Aici va ninge abundent, temporar viscolit (rafale de 70…80 km/h) și se va depune strat consistent de zăpadă de 30…50 cm.

Zăpada se transformă în ploaie, iar de vineri, de la ora 23 până sâmbătă, la ora 10, vor fi ploi însemnate cantitativ în estul și nord-estul Munteniei, în Dobrogea, în sudul și centrul Moldovei. Cantitățile de apă vor fi de 25…35 l/mp și local de 40…50 l/mp. Meteorologii au emis cod galben pentru zona vizată.