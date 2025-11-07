Prima pagină » Meteo » Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni? Prognoza ANM

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni? Prognoza ANM

Administrația Națională de Meteorologie a emis estimări pentru intervalul 10 noiembrie - 8 decembrie 2025, indicând temperaturi ușor superioare mediilor multianuale și un regim pluviometric variabil pe regiuni.
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni? Prognoza ANM
Andreea Tobias
07 nov. 2025, 07:56, Știrile zilei

Săptămâna 10 – 17 noiembrie

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice și sud-estice, deficitar în cele vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice și sud-estice, deficitar în cele vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 17 – 24 noiembrie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în nord-vestul țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Săptămâna 24 noiembrie – 1 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile estice și sud-estice și apropiate de mediile multianuale în rest. Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 1 – 8 decembrie

Temperaturile medii se vor menține ușor mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.