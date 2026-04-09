Frig neobișnuit pentru aprilie în București. ANM anunță lapoviță și minime de 1 grad

Joi, cerul va fi înnorat cea mai mare parte a zilei. Vremea va fi rece, cu ploi după-amiază. În cursul nopții precipitațiile pot lua și forma lapoviței. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 11…13 grade. Minima nopții va coborî la 1…3 grade.

Vineri, la fel de frig

Vineri, vremea rămâne deosebit de rece pentru această perioadă. Cerul va fi în continuare înnovat. Vor fi ploi slabe pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima zilei va fi de aproximativ 11 grade. Noaptea, termometrele vor indica între 1 și 4 grade.

Informare ANM pentru București

Pentru municipiul București, ANM a emis o informare specială pentru vreme deosebit de rece. Aceasta este valabilă pe întregul interval 9-11 aprilie. Valorile termice se situează semnificativ sub mediile climatologice normale pentru această dată.