Informare meteo ANM: vânt de peste 80 km/h la munte și ploi moderate până duminică

Informare meteorologică ANM în vigoare de joi, 26 martie, ora 12:00, până luni, 30 martie, ora 10:00. Vizează intensificări ale vântului, ploi moderate și ninsori la munte pe arii extinse. Fenomenele vor afecta treptat toate regiunile țării, cu precădere în a doua parte a intervalului.
Informare meteo ANM: vânt de peste 80 km/h la munte și ploi moderate până duminică
Foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Andreea Tobias
25 mart. 2026, 10:15, Știrile zilei

ANM anunță intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, ninsori la munte și strat de
zăpadă.

Temporar vor fi intensificări ale vântului joi, 26 martie, în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei. Noaptea, fenomenul va fi mai pronunțat îndeosebi în Oltenia și Muntenia.

Vineri (27 martie) și sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a țării, vântul va sufla cu viteze în general de 45…55 km/h.

La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70…80 km/h.

De vineri (27 martie), ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile.

La munte, cu precădere la altitudini mai mari de 1.700 m, va ninge și se va depune strat de zăpadă, local consistent. Fenomenul va debuta în Carpații Meridionali, extinzându-se apoi în restul zonelor montane.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități moderate de 20–25 l/mp. Local, valorile vor depăși 35 l/mp, cu precădere în sudul și sud-vestul țării, precum și în zonele montane și submontane.

