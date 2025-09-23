METEO. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Prognoza ANM

Săptămâna 22 – 29 septembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, dar şi uşor mai coborâte în cele estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 29 septembrie – 6 octombrie

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile estice. Cantităţile de precipitaţii vor fi local excedentare în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 6 – 13 octombrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile

Săptămâna 13 – 20 octombrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantităţile de precipitaţii vor putea fi uşor deficitare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.