Se anunță un weekend cu ninsori la munte

În intervalul 2 ianuarie ora 20:00 – 3 ianuarie 2026 ora 08:00, cerul va fi noros în jumătatea nord-vestică a țării și va avea înnorări temporare în rest.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vor fi precipitații pe arii extinse în regiunile intracarpatice, în zonele montane și submontane și pe alocuri în celelalte zone. Acestea vor fi mixte în Banat și Crișana, local în Oltenia și pe arii restrânse în Muntenia și Moldova, iar în Maramureș și Transilvania vor predomina lapovița și ninsoarea și se va depune strat de zăpadă de 5…15 cm.

La munte vor fi mai ales ninsori, iar la altitudini de peste 1500 m în Carpații Occidentali se va depune strat de zăpadă de 20…40 cm (echivalent în apă de 20…40 l/mp). Pe alocuri se va forma polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Banat, Crișana, sudul Moldovei și pe litoral cu viteze de 50…70 km/h, dar și la munte cu rafale de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m în Carpații Occidentali, în Carpații Meridionali, în nordul și centrul Carpaților Orientali vitezele vor atinge 90…120 km/h. Va fi viscol puternic și vizibilitate redusă sub 50 m.

Temperaturile minime se vor încadra între -5 și 5 grade. Izolat se va forma ceață.

În intervalul 3 ianuarie ora 8:00 – 4 ianuarie ora 8:00, valorile termice vor fi în creștere în sud-estul țării, în centrul și nord-estul teritoriului se va răci, iar în rest nu vor fi variații semnificative față de ziua precedentă. Cerul va avea înnorări și temporar vor fi precipitații în majoritatea regiunilor, iar în sud-vest vor fi cantități de apă de 10…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 20…25 l/mp.

Precipitațiile vor fi în special sub formă de ploaie în Dobrogea, mixte în Banat, Oltenia, Muntenia și local în Crișana și Moldova, iar în Maramureș, Transilvania, la deal și la munte vor fi mai ales ninsori.

Se va depune strat de zăpadă, cu grosimi în general de 5…15 cm, în zonele montane și deluroase și local în Transilvania, iar noaptea și în Oltenia și nord-vestul Munteniei. Pe alocuri va fi polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe litoral și pe crestele montane, cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m în Carpații Orientali rafalele vor atinge 70…85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea redusă. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 0 și 13 grade, cu cele mai mari valori în sud-estul teritoriului, iar cele minime vor fi cuprinse între -12 grade în estul Transilvaniei și 4 grade pe litoral. Izolat se va forma ceață