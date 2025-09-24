Prima pagină » Meteo » Vremea de toamnă se apropie. Temperaturi cu 15 grade mai mici și vânt puternic

Vremea de toamnă se apropie. Temperaturi cu 15 grade mai mici și vânt puternic

România intră în toamnă cu o răcire puternică și vânt mai intens, care vor afecta întreaga țară în următoarele zile. Meteorologii anunță temperaturi cu 10-15 grade mai scăzute decât în zilele precedente.
Vremea de toamnă se apropie. Temperaturi cu 15 grade mai mici și vânt puternic
Andreea Tobias
24 sept. 2025, 10:24, Știrile zilei

România intră în plină toamnă cu o răcire drastică și intensificări ale vântului care vor afecta țara în următoarele zile.

Meteorologii au emis o informare pentru intervalul miercuri dimineața – vineri seara, în care anunță că vremea se va răci accentuat, miercuri (24 septembrie) în nordul și centrul Moldovei, apoi și în celelalte regiuni (temperaturi cu aproximativ 10…15 grade mai scăzute decât în zilele precedente).

Începând din noaptea de miercuri spre joi (24/25 septembrie) temporar vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40…50 km/h.

De asemenea, joi, între orele 7.00 – 21.00, va fi în vigoare un Cod galben. În județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, vestul județului Ialomița și pe litoral, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h.