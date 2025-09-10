Vremea se răcește în București

De miercuri de la ora 20.00 până joi la ora 9.00, cerul va fi temporar noros în Capitală, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 16…18 grade.

De joi dimineața până vineri la ora 9.00, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros și îndeosebi seara și noaptea vor fi averse moderate cantitativ (10…15 l/mp), posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 27…29 de grade, iar cea minimă de 16…17 grade.

Vineri până la ora 20.00, vremea se va răcori. Cerul va fi temporar noros și vor mai fi averse, în general slabe cantitativ, la începutul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24…25 de grade.

Meteorologii anunță că de miercuri până vineri seara, municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice ce vizează averse însemnate cantitativ și intensificări temporare ale vântului.