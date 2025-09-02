Prima pagină » Pastila financiară » Cum îți protejezi bugetul și ce semnal dă statul investitorilor străini prin impozitul pe dividende. Pastila Financiară by MEDIAFAX

Creșterea TVA-ului, accizele majorate și modificările privind contribuțiile CASS pun presiune suplimentară pe bugetele familiilor și ale tinerilor. Într-o ediție recentă a Pastilei Financiare de la MEDIAFAX, Adrian Artene și Alex Chirilă au explicat pașii prin care putem gestiona mai eficient veniturile, dar și implicațiile economice ale noilor taxe, inclusiv majorarea impozitului pe dividende la 16% din 2026.
02 sept. 2025, 10:16, Știrile zilei

Pașii pentru un buget mai sigur

Primul sfat este refacerea bugetului lunar, pornind de la economii.

„Bugetul trebuie construit de la cât economisesc, ce cheltuieli fixe am și abia apoi ce rămâne se duce în zona de dorințe”, a explicat Alexandru Chirilă, adăugând că cheltuielilor neesențiale, chiar și cu 2-3%, poate ajuta la preluarea șocului produs de scumpiri.

Un alt pas important este analiza abonamentelor recurente, precum platforme de streaming sau servicii cloud, care adesea sunt plătite fără a fi utilizate.

Pentru cei care reușesc să economisească, recomandarea este ca 10-15% din venit să fie direcționat în investiții indexate, cum sunt ETF-urile, care pot bate inflația pe termen lung. În plus, construirea unui cashflow defensiv un fond de urgență echivalent cu 3-6 luni de cheltuieli – oferă siguranță în cazul unor pierderi de venit sau șocuri economice.

Impozitul pe dividende, un semnal de alarmă

Dincolo de presiunea asupra consumului, schimbările fiscale afectează și antreprenorii. Impozitul pe dividende, care era de 5% în 2016 și a crescut la 10% în 2023, va ajunge la 16% începând cu 2026.

Semnalul e că statul are nevoie de bani și buzunarul antreprenorilor e destul de gustos”, a explicat Chirilă. Deși măsura aduce venituri suplimentare la buget, inclusiv din dividendele companiilor de stat precum OMV Petrom, există riscul ca România să devină mai puțin atractivă pentru investitorii străini, care până acum au apreciat regimul fiscal prietenos.

Totuși, comparativ cu alte țări europene, România rămâne la un nivel redus de impozitare, chiar dacă avantajul competitiv se diminuează.