Prima pagină » Pastila financiară » ADEVĂRUL despre pensii! Statul NU va avea grijă de noi la bătrânețe – Pastila Financiară by MEDIAFAX

ADEVĂRUL despre pensii! Statul NU va avea grijă de noi la bătrânețe – Pastila Financiară by MEDIAFAX

România anului 2025 se confruntă cu o realitate dură, dar ignorată de mulți: sistemul public de pensii este o bombă cu ceas. Într-un nou episod al „Pastilei Financiare”, Adrian Artene și Alexandru Chirilă explică de ce viitorul financiar al românilor depinde tot mai puțin de stat și tot mai mult de propriile decizii.
Schimbare importantă pentru Programul Rabla. Ministrul Mediului vrea finanțare din fonduri europene
Schimbare importantă pentru Programul Rabla. Ministrul Mediului vrea finanțare din fonduri europene
Diana Buzoianu: Chiriile pentru plajele de pe litoral erau atât de mici încât se recuperau într-o zi
Diana Buzoianu: Chiriile pentru plajele de pe litoral erau atât de mici încât se recuperau într-o zi
Ministrul Mediului despre Praid: Este o poveste mincinoasă. Nu există nici măcar un singur blocaj
Ministrul Mediului despre Praid: Este o poveste mincinoasă. Nu există nici măcar un singur blocaj
Buzoianu: Vreau neapărat reducerea numărului de directori Romsilva de la 99 la 12
Buzoianu: Vreau neapărat reducerea numărului de directori Romsilva de la 99 la 12
Accident grav în Cluj. O ambulanță a fost implicată în coliziune, iar o femeie a decedat
Accident grav în Cluj. O ambulanță a fost implicată în coliziune, iar o femeie a decedat
Departamentul Economic
07 oct. 2025, 08:00, Știrile zilei

O prăbușire matematică inevitabilă

Potrivit datelor oficiale, în anul 2070 pensia de stat va acoperi doar 24% din ultimul salariu. Asta înseamnă că un român care câștigă astăzi 5.000 de lei lunar ar urma să primească la pensie în jur de 1.200 de lei. Matematica nu negociază cu speranța – iar iluziile legate de un stat protector se prăbușesc sub greutatea cifrelor.

Pe fondul îmbătrânirii accelerate a populației, scăderii natalității și exodului tinerilor, raportul dintre contribuabili și pensionari se va înrăutăți dramatic: de la 3 la 1 astăzi, spre 1,5 la 1 în unele regiuni până în 2070. Concluzia experților este clară: sistemul actual nu mai poate susține un trai decent pentru generațiile viitoare.

Pilonii 1, 2 și 3 – buni, dar insuficienți

În cadrul emisiunii, specialiștii au analizat cele trei forme de economisire existente – Pilonul 1 (pensia publică), Pilonul 2 (pensia privată obligatorie) și Pilonul 3 (pensia privată facultativă). Deși randamentele fondurilor din Pilonul 2 au fost pozitive – în jur de 3,47% real între 2008 și 2023 – contribuțiile sunt prea mici (doar 4,75% din venituri) pentru a asigura o bătrânețe confortabilă.

Chiar și adăugând Pilonul 3, cu avantajul său fiscal de până la 400 de euro deductibili anual, proiecțiile rămân îngrijorătoare. Pentru un tânăr de 28 de ani care câștigă 5.000 de lei, toate cele trei piloni cumulați ar aduce la pensie aproximativ 3.200 de lei lunar, adică puțin peste jumătate din venitul actual.

Pilonul 4 – soluția personală pentru o bătrânețe demnă

Fără Pilonul 4 – adică propriul plan de economisire și investiție – viața la pensie va fi tristă, avertizează realizatorii „Pastilei Financiare”. Acest „pilon personal” presupune ca fiecare să aloce 10–20% din veniturile lunare către investiții administrate individual, într-un portofoliu diversificat: ETF-uri globale, obligațiuni și companii mari plătitoare de dividende.

Cu investiții lunare de 1.000 de lei, la un randament mediu de 8–10% pe an, un român ar putea acumula până la 600.000 de lei până la vârsta pensionării – suficienți pentru a adăuga 2.000 de lei lunar la pensia publică și privată. Soluția nu e complicată, ci ține de disciplină și de o schimbare de mentalitate.

De ce românii amână?

„E prea complicat. Nu am timp. Încep de la anul.” – sunt scuzele cel mai des întâlnite, dar care costă scump. Fiecare an de amânare înseamnă pierderea puterii dobânzii compuse. Cu un randament de 10% pe an, capitalul se dublează în mai puțin de 10 ani – iar timpul este singura resursă care nu se poate cumpăra.

Noul episod al „Pastilei Financiare” poate fi urmărit integral AICI.