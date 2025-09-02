Prima pagină » Pastila financiară » Scumpirea carburanților și efectele ascunse în economie: de la costuri mai mari la risc de recesiune. Pastila Financiară by MEDIAFAX

Scumpirea carburanților și efectele ascunse în economie: de la costuri mai mari la risc de recesiune. Pastila Financiară by MEDIAFAX

Creșterea accizelor și a TVA-ului lovește din nou în buzunarul românilor, de această dată prin majorarea prețului carburanților. Într-o ediție recentă a Pastilei Financiare de la MEDIAFAX, Adrian Artene și Alex Chirilă au explicat cum aceste schimbări nu afectează doar costul de la pompă, ci întreg lanțul economic.
Mădălina Dinu
02 sept. 2025, 11:23, Știrile zilei

Cum se formează prețul la pompă

Prețul final al benzinei și motorinei include:

  • costul materiei prime – benzina sau motorina propriu-zisă;
  • accizele, care reprezintă 30-40% din preț;
  • TVA-ul, aplicat la suma rezultată.

Odată cu creșterea accizelor și a TVA-ului, scumpirea la pompă este inevitabilă. Aceasta se transferă mai departe în prețurile practicate de transportatori, iar efectul final se vede direct la raft, prin produse mai scumpe.

Schimbarea comportamentului consumatorilor

Pe termen scurt, mulți români ar putea alege să reducă drumurile cu mașina personală și să folosească transportul public. „Pe de-o parte, asta poate fi o idee bună”, explică Alexandru Chirilă.

Însă, această prudență financiară poate genera un efect de domino: cu cât mai mulți oameni reduc consumul, cu atât banii circulă mai greu în economie, crescând riscul de recesiune.

Efectele pe termen mediu și lung

Creșterea accizelor aduce bani rapizi la bugetul statului, însă efectul pe termen lung ar putea fi invers celui dorit. Scăderea consumului, alimentată de prețurile ridicate la energie și carburant, poate duce la încasări mai mici din accize și TVA.

„Prețurile la energie, gaz, petrol, benzină, motorină se văd direct în stilul de viață al cetățeanului și al business-urilor. Dacă prețurile cresc și consumul scade, în viitor statul va încasa mai puțini bani”, avertizează specialiștii.

