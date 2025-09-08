„A spus că-l doare în organul genital.” Boloș afirmă că l-a avertizat pe Ciolacu de mai multe ori privind deficitul bugetar

Marcel Boloș, fost ministru de Finanțe în primul guvern condus de Marcel Ciolacu (iunie 2023 – decembrie 2024), a declarat pentru Antena 1 că l-a avertizat în repetate rânduri pe fostul premier în legătură cu creșterea deficitului bugetar. Potrivit lui Boloș, Ciolacu i-ar fi răspuns cu o replică jignitoare.

„Când i-am spus „domnule prim-ministru, deficitul bugetar se duce în cap”, mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a afirmat Marcel Boloș (PNL). Tot el a adăugat: „Se vedea de la o poștă că în companiile de stat este debandadă”.

În replică, Marcel Ciolacu a respins categoric acuzațiile, susținând că nu folosește un astfel de limbaj. „Eu nu vorbesc urât nici cu colegii, nici cu prietenii apropiați. Am multe defecte, dar defectul ăsta nu-l am”, a precizat acesta.

În plus, Boloș a mai menționat că regretă faptul că nu și-a dat demisia din funcție, deși și-a redactat-o de trei ori. La rândul său, Ciolacu a comentat: „Oamenii politici se mai alintă”.

Fostul ministru a subliniat că, pentru a-și susține poziția, a transmis premierului mai multe informări privind situația bugetară: prima în august 2024, urmată apoi de note lunare.

Mai mult decât atât, acesta îl acuză pe Boloș că a tăcut timp de patru luni de zile, în loc să spună adevărul despre utilizarea Fondului de Rezervă, scrie Gândul.

„Era fondul de rezervă al Guvernului, e cu totul altceva. (…) Ministrul Finanțelor, domnul Boloș, mă auzi? De ce ai stat patru luni de zile să-l înjure toată lumea pe șeful tău, când știai adevărul, când știai toate cifrele?? Când mi-ai propus dumneata și am fost de acord. Și nu-mi pare rău, domnule Boloș, că a fost o decizie bună”, spune Ciolacu.