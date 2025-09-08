Bolojan îi răspunde lui Grindeanu: Inclusiv partidele noastre au o răspundere pentru situația actuală

Premierul Ilie Bolojan a comentat atacurile venite din partea liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu. „Și partidele noastre au o răspundere pentru situația actuală, țoți știm acest lucru”, a spus Bolojan, adăugând că atacurile între parteneri reprezintă un calcul greșit.

Declarațiile au fost făcute luni seara, la TVR.

„Toți cei care facem parte din această coaliție și susținem proiectele pe care convenim în coaliție să le susținem (…) avem responsabilitatea de a scoate țara din această stare dificilă (…) Inclusiv partidele noastre au o răspundere pentru situația în care s-a ajuns (…) Toți știm acest lucru (…) Eu am căutat să-mi respect partenerii, să construiesc încredere”, a explicat Ilie Bolojan.

„Calculele sunt greșite” a mai spus Bolojan referindu-se la atacurile între partenerii de coaliție pentru obținerea de puncte electorale. „Trebuie să ne asumăm și măsurile nepopulare dar o solidaritate este o condiție necesară pentru a performa”, a adăugat premierul.

Ilie Bolojan a fost întrebat despre poziția PSD în condițiile în care în social democrații se pregătesc pentru alegeri interne.

„Nu sunt în măsură să le dau lecții politice colegilor noștri (…) aceste aspecte pot să impună anumite poziții”, a răspuns Ilie Bolojan.

Duminică, în plenul Parlamentului, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus că guvernarea nu mai trebuie făcută cu toporul. De asemenea, Grindeanu a menționat că PSD-ul nu mai funcționează cu pistolul la tâmplă. Întrebat dacă acesta nu reprezintă un atac la adresa partenerilor din coaliție, el a spus că „în această perioadă de trei luni PSD-ul în niciun caz nu poate fi acuzat că nu a oferit dialog”.

„Am fost tot timpul cei care am mers, am discutat, n-am dat ultimatumuri, am mers și am încercat să găsim soluții comune în cadrul coaliției și suntem cei care am fost parte activă la dialog. Noi suntem adepții dialogului, nu unanimității. De aceea le dau dreptate celor care spun că ar fi bine să fie un fel de dialog în cadrul coaliției, nu impuneri de soluții și nu unanimități. Noi suntem un partid cu specific social-democrat, așa cum am spus și la început, într-o coaliție de dreapta și înțelegem să ne ținem de principiile care ne definesc. Și lucrul ăsta nu-l facem astăzi, nu l-am făcut doar ieri și ce-l facem de când facem politică”, a spus Grindeanu.

Potrivit lui Grindeanu, PSD-ul nu acționează în funcție de cine este la guvernare. „Dacă cineva încearcă să ne impună anumite soluții, aceste lucruri, dacă nu sunt parte a unui dialog în care inclusiv soluțiile PSD să fie parte, atunci înseamnă că acela nu e un dialog și noi trebuie să ne extragem din acest lucru”.