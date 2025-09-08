Prima pagină » Politic » Marcel Ciolacu: România poate intra în incapacitate de plată într-o singură situație

Marcel Ciolacu: România poate intra în incapacitate de plată într-o singură situație

Marcel Ciolacu avertizează că România riscă incapacitate de plată doar în cazul unei crize politice prelungite și subliniază că actuala coaliție trebuie să funcționeze.
Petru Mazilu
08 sept. 2025, 22:29, Politic

Fostul premier Marcel Ciolacu avertizează că România poate intra în incapacitate de plată în cazul unei crize politice prelungite. Această coaliție trebuie să funcționeze, a spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu a respins informațiile privitoare la faptul că România este pe marginea prăpastiei.

„Banca Națională a României are cea mai mare rezervă din istorie. 74 de miliarde de euro. România poate intra în incapacitate de plată într-o singură situație. Într-o criză politică prelungită”, a explicat fostul premier la România TV.

„Această coaliție trebuie să funcționeze”, a mai spus Ciolacu avertizând că măsurile propuse de PSD trebuie să fie acceptate de partenerii de coaliție.

„Veți vedea ca aceste legi vor trece. Veți vedea în perioada următoare programul de redresare economică”, a precizat Marcel Ciolacu.

Programul de redresare economică anunțat de PSD va fi prezentat în următoarele zile.