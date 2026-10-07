Adrian Axinia îl critică pe Marius Lulea: „S-a plasat în afara partidului”. Europarlamentarul reafirmă că AUR nu votează Guvernul Niculescu

Într-o postare pe Facebook, Adrian Axinia a vorbit despre relația sa veche cu George Simion și Marius Lulea, afirmând că a fost implicat în proiectul politic încă dinainte de înființarea AUR.

„Sunt în acest proiect dinainte ca partidul să existe în fapt. De pe vremea când, alături de George Simion și Marius Lulea, într-un apartament din Chișinău, confecționam steaguri pentru a participa la acțiuni care să încurajeze Reîntregirea țării prin Unirea Basarabiei cu Patria mamă”, a scris europarlamentarul.

Axinia i-a atribuit lui George Simion principalul merit pentru ascensiunea partidului.

„Proiectul nostru politic (AUR) a crescut și răspunde astăzi așteptărilor a aproape jumătate dintre români. Și a făcut asta din cauza impetuozității și a muncii lui George Simion. Pentru că este lider politic adevărat. Fără el, nu eram niciodată aici. Iar acest adevăr este incotestabil până și pentru adversarii noștri”, a afirmat acesta.

Axinia: Lulea „s-a plasat în afara partidului”

În schimb, europarlamentarul susține că Marius Lulea s-a îndepărtat treptat de direcția actuală a AUR.

„Marius Lulea a făcut întâi un pas în lateral, apoi unul în spate. Iar acum cred că este dezamăgit de locul în care se găsește. Îmi imaginez că este supărat că AUR (partidul despre care în mod corect spune că l-a fondat) nu mai răspunde la comenzi ca o jucărie teleghidată. Asta și pentru că partidul nu mai este un instrument, ci o reacție politică viscerală față de dezastrul din țară: sărăcirea populației, falsificarea democrației, îndatorarea țării, perspectiva falimentului”, a scris Axinia.

Europarlamentarul îl critică și pentru poziția privind negocierile politice pentru formarea unui nou guvern.

„Dacă ne punem, așa cum vrea el, la masa negocierilor cu călăii României, cu cei care au prăduit această țară patru decenii și le facem jocul în schimbul unor promisiuni că lupii se fac vegetarieni, suntem fie naivi, fie ne prefacem că suntem orbi cu interese”, a afirmat Axinia.

„Ca să fie mai clar: da, cred că Marius Lulea s-a plasat în afara partidului prin acțiunile sale și prin discursul pe care îl are. Și acesta este un lucru pe care nu-l spun doar aici, ci o chestiune pe care i-am comunicat-o în privat în repetate rânduri. Și, deși știa că se va ajunge aici, și-a asumat consecințele”, a adăugat liderul AUR.

Axinia l-a descris pe Lulea drept „un om inteligent”, dar l-a acuzat în același timp de „o formă de aroganță scăpată de sub control” pentru că ar considera că știe mai bine decât restul partidului ce direcție trebuie urmată.

„Nu votăm Guvernul Niculescu”

Adrian Axinia reafirmă că AUR nu vota Guvernul lui Luca Niculescu.

„Partidul a făcut foarte bine și când a demis Guvernul Bolojan, și când a votat împotriva lui Veștea și când a trântit Cabinetul Siegfried, dar și când am decis să votăm împotriva Guvernului Luca Niculescu în încercarea de a forța alegerile anticipate”, a scris europarlamentarul.

„Rămâne cum am stabilit: nu votăm Guvernul Niculescu, vrem suspendarea și demiterea lui Nicușor Dan, vrem alegeri parlamentare anticipate”, a încheiat Adrian Axinia.