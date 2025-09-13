Adrian Câciu afirmă că nu există nicio decizie privind plafonarea prețurilor la alimente

Câciu a criticat declarațiile purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu: „Dna Dogioiu ar trebui să își ceară scuze public! Iar pe viitor să nu mai vorbească în afara fișei postului. Pe lângă faptul că a fost contrazisă de lideri ai Coaliției de Guvernare dar și de miniștri din Guvern. Orice spune doamna Dogioiu despre Coaliția de Guvernare nu are valoare pentru că nu este purtător de cuvânt al Coaliției”, a transmis social-democratul.

„Nu există nici o decizie luată cu privire la continuarea sau nu a măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimente”

Acesta a subliniat că nu există o decizie a Coaliției privind continuarea sau eliminarea plafonării adaosului comercial la alimente:

„În Coaliție NU EXISTĂ NICI O DECIZIE luată cu privire la continuarea sau nu a măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimente!”.

El a mai precizat că măsura a fost eficientă și că întreruperea acesteia ar afecta negativ populația: „Oricine vă spune că nu a funcționat măsura, minte de rupe. Sau, mai știi, poate este un pic influențat(a se înțelege inclusiv interesat material) de marii jucători care vor să jupoaie săracii!”.