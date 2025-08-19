Adrian Năstase, despre rezultatele summitului de la Casa Albă: „Ucraina a mai avut garanții de securitate din partea Rusiei și în 1994”

În opinia sa, esența conflictului, problema teritorială, nu a fost abordată direct, accentul fiind pus pe garanții de securitate pentru Kiev.

„Esența conflictului o reprezintă agresiunea Rusiei asupra teritoriului Ucrainei (indiferent de cauze și circumstanțe). Deci chestiunea principală o reprezintă chestiunea teritorială. Ea nu a fost discutată la Washington. S-a discutat însă despre garanții de securitate”, a scris Năstase.

Potrivit acestuia, „implicit, se recunoaște că nu va exista o reacție dură pentru a respinge Rusia din teritoriile ocupate în acest război dar se dau garanții Ucrainei în cazul unui nou război declanșat eventual de Rusia în viitor!”.

Fostul premier ridică însă semne de întrebare asupra întinderii acestor garanții: „Nu e clar însă dacă aceste garanții vor fi date Ucrainei «mari» (în frontierele recunoscute după 1991) sau unei Ucraine mai mici. Probabil că aceasta din urmă va fi soluția. Practic, la Washington, s-a oferit doar «îndulcirea pilulei» care va trebui înghițită de Zelenski la întâlnirea cu Putin, când se va discuta despre cedările teritoriale”.

Adrian Năstase: Ucraina a mai avut garanții de securitate din partea Rusiei și în 1994

Năstase a reamintit că Ucraina a mai beneficiat de garanții în trecut din partea Rusiei, menționând Memorandumul de la Budapesta din 1994 și tratatul de recunoaștere reciprocă semnat după destrămarea URSS.

În opinia sa, „garanțiile de securitate despre care s-a discutat acum înseamnă, în același timp, acceptarea tezei lui Putin ca Ucraina să nu adere la NATO. Un fel de alternativă. Vom vedea și ce conținut vor avea”.

El anticipează o confruntare dificilă pentru președintele ucrainean: „Zelenski va fi singur cu Putin și cu foarte puține «cărți în mână». Va accepta sau nu capitularea în fața lui Putin? Dacă nu acceptă, se întoarce la Kiev și continuă singur războiul cu Rusia («aliații au încercat să-l ajute dar el nu vrea să se lase ajutat»). Sau acceptă să cedeze teritorii și atunci va avea loc și trilaterala cu participarea președintelui Trump”.

În această variantă, avertizează Năstase, „Zelenski va trebui să organizeze alegeri prezidențiale pe care le va pierde și va trebui să plece în exil. Ceea ce ar fi putut face de la început și evita un război care a pricinuit imense pierderi materiale și umane în Ucraina și bulversarea ordinii mondiale”.