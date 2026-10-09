„Ajunge!”: fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete cere maturitate politică și o majoritate stabilă

„România nu mai are nevoie de orgolii politice. Are nevoie de oameni de stat!”, scrie pe Facebook Alexandru Rogobete.

„Cele mai mari proiecte de investiții, cele mai importante reforme și cele mai ambițioase programe de dezvoltare au fost pornite atunci când PSD, PNL și UDMR au avut maturitatea să stea la aceeași masă.

Trei partide cu istorii diferite, cu ideologii diferite, uneori cu opinii profund diferite, dar care au înțeles un lucru esențial: interesul României trebuie să fie mai presus de interesul politic.

Am demonstrat că putem construi împreună. Am atras fonduri europene, am început spitale, autostrăzi și investiții strategice. Nu am fost întotdeauna de acord, dar am găsit soluții.

Al doilea lider PSD care cere refacerea majorității cu PNL și UDMR în aceeași zi: apelul lui Alexandru Rogobete

Astăzi, după cinci luni de confruntări politice, acuzații, orgolii și experimente administrative, România traversează o criză economică, politică și socială profundă. Iar oamenii sunt cei care plătesc prețul acestei instabilități.

Cred că a venit momentul să spunem cu toții: ajunge!

Nu trebuie să ne iubim. Nu trebuie să avem aceleași opinii. Nu trebuie nici măcar să uităm ce ne-am reproșat în ultimele luni.

Dar avem obligația să fim responsabili.

În PSD, PNL și UDMR există oameni pregătiți, echilibrați, oameni de stat care înțeleg că politica nu înseamnă doar competiție electorală, ci și capacitatea de a construi pentru generațiile care vin.

Competiția politică își are locul în alegeri. Acum nu suntem în campanie electorală. Acum trebuie să guvernăm responsabil.

Fac un apel la maturitate politică, dialog și refacerea unei majorități parlamentare stabile, capabile să ofere României direcție, predictibilitate și încredere.

„Nu trebuie să ne iubim”: Alexandru Rogobete cere ca PSD, PNL și UDMR să se așeze din nou la aceeași masă, după cinci luni de criză

Este timpul să ne privim din nou în ochi, să lăsăm orgoliile deoparte și să ne așezăm la aceeași masă.

Pentru că un lider adevărat nu este cel care câștigă fiecare ceartă, ci acela care știe să adune oamenii în jurul unei soluții.

România are nevoie de construcție, nu de dezbinare. De echilibru, nu de orgolii. De oameni de stat, nu de calcule electorale.

Eu cred în această construcție. Și cred că putem reuși din nou, împreună.

Este timpul să facem din nou bine pentru România!”.

Apelul vine în aceeași zi cu mesajul președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care a anunțat că partidul susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR și este pregătit să guverneze.

Rogobete a fost ministrul Sănătății în Guvernul condus de Ilie Bolojan și a demisionat în aprilie, odată cu ieșirea PSD de la guvernare. În iunie a fost propus din nou pentru același portofoliu în cabinetul lui Adrian Veștea, care nu a obținut votul de învestitură. În ultimele luni, Rogobete l-a criticat dur pe premierul interimar Ilie Bolojan, iar în septembrie spunea că România nu poate fi ținută pe loc „pentru ambițiile unui singur politician”.

Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe 5 octombrie pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de premier, a patra nominalizare în această criză.