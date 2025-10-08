Alexandru Rafila: Nu putem răsfrânge acţiunile Curţii Constituţionale asupra credibilităţii Guvernului

„Aici nu ţine de Guvern. Când discutăm de Curtea Constituţională şi impactul să fie asupra credibilităţii Guvernului… E vorba de reforme promovate de Guvern”, a declarat Rafila.

Rafila a subliniat că CCR are atribuţii legale independente.

„Nu putem să răsfrângem atribuţiile sau deciziile sau acţiunile Curţii Constituţionale asupra credibilităţii Guvernului. Guvernul şi-a făcut treaba, a trimis acele pachete de reformă pe care şi-a asumat răspunderea, deci nu putem să considerăm în vreun fel că credibilitatea Guvernului are sau ar trebui să aibă de suferit”, mai spune fostul ministru.

Declaraţiile vin după ce Curtea Constituţională a amânat miercuri dezbaterile pentru mai multe sesizări privind obiecţiile de neconstituţionalitate din pachetul 2 de reforme, inclusiv legea privind pensiile magistraţilor. O decizie este aşteptată în şedinţa CCR din 20 octombrie.