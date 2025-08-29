Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE după atacurile masive asupra Ucrainei

„Din dispoziția ministrului afacerilor externe, Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat vineri, 29 august, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a i se comunica protestul ferm al părții române în legătură cu atacurile masive executate de forțele ruse împotriva obiectivelor civile din Ucraina, în noaptea de 27/28 august, soldate cu numeroase victime civile și pagube materiale”, transmite MAE într-un comunicat de presă.

MAE subliniază că aceste atacuri constituie crime de război și demonstrează „desconsiderarea de către Federația Rusă a principiilor dreptului internațional și a obligațiilor sale internaționale”.

În cadrul întrevederii, partea română a condamnat și lovirea sediului misiunii diplomatice a Uniunii Europene la Kiev, precum și a Institutului Cultural Britanic (British Council).

De asemenea, Ministerul a atras atenția asupra atacurilor repetate ale Rusiei asupra infrastructurii civile din apropierea graniței cu România, pe care le consideră iresponsabile și cu implicații grave pentru securitatea națională.