Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE după atacurile masive asupra Ucrainei

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, vineri, că l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse la București pentru a-i transmite protestul ferm al României în legătură cu atacurile masive executate de forțele ruse împotriva obiectivelor civile din Ucraina, în noaptea de 27 spre 28 august.
Iulian Moşneagu
29 aug. 2025, 17:43, Politic

„Din dispoziția ministrului afacerilor externe, Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat vineri, 29 august, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a i se comunica protestul ferm al părții române în legătură cu atacurile masive executate de forțele ruse împotriva obiectivelor civile din Ucraina, în noaptea de 27/28 august, soldate cu numeroase victime civile și pagube materiale”, transmite MAE într-un comunicat de presă.

MAE subliniază că aceste atacuri constituie crime de război și demonstrează „desconsiderarea de către Federația Rusă a principiilor dreptului internațional și a obligațiilor sale internaționale”.

În cadrul întrevederii, partea română a condamnat și lovirea sediului misiunii diplomatice a Uniunii Europene la Kiev, precum și a Institutului Cultural Britanic (British Council).

De asemenea, Ministerul a atras atenția asupra atacurilor repetate ale Rusiei asupra infrastructurii civile din apropierea graniței cu România, pe care le consideră iresponsabile și cu implicații grave pentru securitatea națională.