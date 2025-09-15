Prima pagină » Politic » Andras Demeter: „Am pornit cu dorința de a fi actor liber profesionist, dar am ajuns ministrul Culturii”

Andras Demeter: „Am pornit cu dorința de a fi actor liber profesionist, dar am ajuns ministrul Culturii”

Ministrul Culturii, Andras Demeter, a declarat în cadrul podcastului Altceva cu Adrian Artene că, deși a ocupat funcții administrative importante de-a lungul timpului, cea mai apropiată de suflet rămâne profesia de actor.
Mădălina Dinu
15 sept. 2025, 14:38, Politic

„E profesia, e meseria până la urmă, deci expresia aceea că e brățară de aur nu e un fals. E un adevăr și cei care au șansa de a-și practica meseria… eu am doar din când în când, pe bucăți mai mici, dar a fost o opțiune a mea”, a declarat Demeter.

El a explicat că, deși în 1992 își dorea să fie actor liber profesionist, parcursul l-a dus spre funcții de conducere și, în cele din urmă, la poziția de ministru.

„Am pornit din dorința de a fi liber profesionist și am ajuns să fiu la scurt timp director de teatru, ca astăzi să fiu ministrul Culturii. Dorința mea inițială era aceea de a fi actor liber profesionist. Și e un traseu într-adevăr interesant dacă adăugăm și punctul de plecare”, a mai spus ministrul.

Totodată, Demeter a clarificat că, deși a fost candidat pentru funcția de manager anul trecut, procedurile ministerului nu i-au permis să ocupe acea poziție.

