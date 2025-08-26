ANOSR acuză Guvernul de indiferență față de problemele studenților si reclamă o „sfidare”

Conform unui comunicat emis de ANOSR, în perioada 14-20 august 2025, Timișoara a devenit centrul manifestațiilor studențești, criticând măsurile de austeritate impuse în educație. „Studenții au parcurs traseul (…) și au afișat pancarte cu mesaje despre situațiile dificile apărute odată cu limitarea reducerii de 90% la transport și cu micșorarea fondului de burse, exprimându-și nemulțumirea față de inechitățile produse de aceste modificări”, se arată în comunicatul emis de Alianță.

Organizația a respins declarațiile oficiale privind o „creștere spectaculoasă” a fondurilor pentru burse, considerându-le nefondate și a reiterat apelurile către Prim-ministrul României pentru organizarea unei dezbateri reale pe tema educației.

În comunicat se arată: „Refuzul Prim-ministrului de a purta un dialog reprezintă o sfidare a principiului promovat în învățământul superior, acela de a implica studenții în luarea deciziilor. Solicităm, din nou, acordarea unui interes ridicat asupra problemelor studenților din partea Prim-ministrului și a întregului Guvern, prin organizarea unor dezbateri având ca subiecte de discuție toate tăierile din educație și considerând reprezentanții studenților parteneri de dialog”.